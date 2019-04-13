К рекорду идет: киевлянин отправился в пешее путешествие в Лиссабон

Украинец пошел пешком в столицу Португалии. Надеется уложиться в 200 дней

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Киевлянин Валентин Черненко на днях пешком отправился со столичной Бессарабской площади в столицу Португалии Лиссабон. Мужчина говорит, что намерен пройти 5 тыс. км, ни разу не воспользовавшись никаким из видов транспорта. Возможное достижение уже отозвались фиксировать представители Нацреестра рекордов. Корреспонденты "Сегодня" узнавали, зачем это ему нужно, как он готовился и зачем взял с собой миниатюрного бегемота.

С Валентином мы пообщались за день до начала его грандиозного похода в Европу.

"В дальнейшем я хочу связать свою работу с путешествиями, поэтому мне необходимо какое-либо достижение, — сказал он нам. — До этого я ходил в походы по Украине, их было пять продолжительностью по четыре дня. Максимальное расстояние, которое мы проходили, — 100 км за четыре дня. В этот раз я готовлюсь пройти ориентировочно 5 тыс. км. Маршрут я уже распланировал. В первые дни ходьбы по Украине мне предстоит понять, сколько километров максимум я смогу пройти за день. А вот марш-броски я планирую сделать уже на третий-четвертый день. На границу с Польшей я планирую выйти через две-три недели. А первый крупный город на моем пути после Киева — Житомир".

Как мы выяснили, бюджет его путешествия составляет около 90 тыс. грн.

"Чтобы сэкономить, планирую использовать каучсерфинг, то есть останавливаться на одну ночь бесплатно у путешественников-единомышленников", — уточняет Черненко.

На проводах суперпешехода корреспонденты "Сегодня" пообщались с родными Валентина.

"Без папы будет сложнее делать уроки по английскому. Теперь с мамой будем спрашивать ответы у "Гугла", — с печалью в голосе рассказала нам 8-летняя дочь Ева.

А вот мама будущего рекордсмена Елена говорит, что она узнала о дерзкой идее сына случайно, после того как ей проговорилась внучка:

"Как-то она сказала, что папа хочет пойти пешком в поход и пройти мимо Эйфелевой башни".

Кстати, кроме рюкзака весом в 20 кг, Валентин взял с собой в путь и... бегемота. Правда, игрушечного — его папе подарила дочка как оберег. "Сегодня" вместе с мамой Валентина и его женой Мариной разделили с путешественником первый километр пути: "Хорошо идем", — бодро отрапортовал Черненко через тысячу метров. На момент сдачи номера, вечером в воскресенье, Валентин уже шагал по Житомирской области.

"Иду вместе с женой Мариной. Она дойдет со мной до Житомира", — сказал нам путешественник.

Как рассказала "Сегодня" руководитель Нацреестра рекордов Лана Ветрова, главное условие, которого должен придерживаться Валентин, — всегда идти пешком и беспрерывно фиксировать свое передвижение с помощью специального трекера. По предварительным подсчетам, поход Валентина должен продлиться около 200 дней.

"Сегодня" будет следить за приключениями "ходока" и информировать о них читателей.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в том, какие рекорды были установлены в марте: самые длинные волосы и четыре сотни бандур. В харьковском НАУ "ХАИ" в субботу установили интеллектуальный рекорд: в игру "Что? Где? Когда?" одновременно сыграли 1705 человек, которые объединились в 341 команду (200 студенческих и около 100 — ученических).

А девочка с самыми длинными волосами в Украине рассказала о секретах своего рекорда. Длинна волос 15-летней Елены Корзинюк превышает два метра.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.