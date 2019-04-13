Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

К рекорду идет: киевлянин отправился в пешее путешествие в Лиссабон

Сегодня, 07:19

Украинец пошел пешком в столицу Португалии. Надеется уложиться в 200 дней

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Киевлянин Валентин Черненко на днях пешком отправился со столичной Бессарабской площади в столицу Португалии Лиссабон. Мужчина говорит, что намерен пройти 5 тыс. км, ни разу не воспользовавшись никаким из видов транспорта. Возможное достижение уже отозвались фиксировать представители Нацреестра рекордов. Корреспонденты "Сегодня" узнавали, зачем это ему нужно, как он готовился и зачем взял с собой миниатюрного бегемота. 

С Валентином мы пообщались за день до начала его грандиозного похода в Европу.

"В дальнейшем я хочу связать свою работу с путешествиями, поэтому мне необходимо какое-либо достижение, — сказал он нам. — До этого я ходил в походы по Украине, их было пять продолжительностью по четыре дня. Максимальное расстояние, которое мы проходили, — 100 км за четыре дня. В этот раз я готовлюсь пройти ориентировочно 5 тыс. км. Маршрут я уже распланировал. В первые дни ходьбы по Украине мне предстоит понять, сколько километров максимум я смогу пройти за день. А вот марш-броски я планирую сделать уже на третий-четвертый день. На границу с Польшей я планирую выйти через две-три недели. А первый крупный город на моем пути после Киева — Житомир".

Как мы выяснили, бюджет его путешествия составляет около 90 тыс. грн.

"Чтобы сэкономить, планирую использовать каучсерфинг, то есть останавливаться на одну ночь бесплатно у путешественников-единомышленников", — уточняет Черненко. 

На проводах суперпешехода корреспонденты "Сегодня" пообщались с родными Валентина.

"Без папы будет сложнее делать уроки по английскому. Теперь с мамой будем спрашивать ответы у "Гугла", — с печалью в голосе рассказала нам 8-летняя дочь Ева.

А вот мама будущего рекордсмена Елена говорит, что она узнала о дерзкой идее сына случайно, после того как ей проговорилась внучка:

"Как-то она сказала, что папа хочет пойти пешком в поход и пройти мимо Эйфелевой башни". 

Кстати, кроме рюкзака весом в 20 кг, Валентин взял с собой в путь и... бегемота. Правда, игрушечного — его папе подарила дочка как оберег. "Сегодня" вместе с мамой Валентина и его женой Мариной разделили с путешественником первый километр пути: "Хорошо идем", — бодро отрапортовал Черненко через тысячу метров. На момент сдачи номера, вечером в воскресенье, Валентин уже шагал по Житомирской области.

"Иду вместе с женой Мариной. Она дойдет со мной до Житомира", — сказал нам путешественник.

Как рассказала "Сегодня" руководитель Нацреестра рекордов Лана Ветрова, главное условие, которого должен придерживаться Валентин, — всегда идти пешком и беспрерывно фиксировать свое передвижение с помощью специального трекера. По предварительным подсчетам, поход Валентина должен продлиться около 200 дней. 

"Сегодня" будет следить за приключениями "ходока" и информировать о них читателей.     

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в том, какие рекорды были установлены в марте: самые длинные волосы и четыре сотни бандур. В харьковском НАУ "ХАИ" в субботу установили интеллектуальный рекорд: в игру "Что? Где? Когда?" одновременно сыграли 1705 человек, которые объединились в 341 команду (200 студенческих и около 100 — ученических).

А девочка с самыми длинными волосами в Украине рассказала о секретах своего рекорда. Длинна волос 15-летней Елены Корзинюк превышает два метра.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег рекорд, путешествие, украинец, Лиссабон

Вы сейчас просматриваете новость " К рекорду идет: киевлянин отправился в пешее путешествие в Лиссабон". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ему 73 года, и он вратарь: назван самый старый футболист в истории

6 апреля, 13:05

Израильтянин иракского происхождения получил награду после того, как пропустил в свои ворота пять мячей

Не стригся 54 года: мужчина отрастил пятиметровые волосы

4 апреля, 09:34

Длинные волосы доставляют жителю Китая много неудобств

Мужчина на пороге смерти потратил все деньги на путешествие

3 апреля, 12:20

Американец с женой хочет побывать в Италии

Открыта вакансия путешественника с зарплатой 66 тысяч долларов

2 апреля, 11:31

Компания берет на себя расходы на проживание, проезд и питание

Королёва удивила своей фигурой

Осенью недалеко от Киева обещают открыть международный аэропорт

Королевы и пластика: как меняли внешность коронованные особы

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

7 продуктов, которые можно есть на ночь

Доллар по 60 грн: когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынке

Что скрывается на дне китайской воронки?

Отпор агрессии РФ: в Украине создали танковую бригаду резерва

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Как рассчитать индекс массы тела: простая формула
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

11 апреля, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

11 апреля, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

11 апреля, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

11 апреля, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

Неломаемые: Авто, которых не пугает большой пробег