Украинец в Давосе заплатил огромный штраф: стало известно имя "героя" парковки

Украинский бизнесмен не стал оправдываться и спокойно заплатил штраф

Фото: Facebook

"Героем" парковки от Украины в Давосе (Швейцария) оказался бизнесмен, владелец ООО "Укрбизнесресурс" Юрий Назаренко. Он написал на своей странице в Facebook, что оплатил штраф за припаркованный автомобиль на тротуаре.

Назаренко приехал в Швейцарию на Всемирный экономический форум, но попал в неприятную ситуацию.

"Друзья, штраф оплатил. О новостях за неправильную парковку в Давосе, которые показывают по телевидению Украины, тоже знаю. Не буду оправдываться – виноват, что не выучил их закон. Постепенно выучу", – написал Назаренко.

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Бизнесмен показал квитанцию по оплате штрафа в 120 швейцарских франков (или 3000 гривен). Отметим, что в Украине за нарушение правил парковки или стоянки в неположенном месте 255 грн, а если неправильно запаркованный автомобиль мешает движению пешеходов или других машин – 510 грн.

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В то же время в комментариях к посту он также указал на вину местных швейцарских властей, поскольку из-за неубранного снега не была видна разметка на дороге. Также Назаренко отметил, что в Давосе под знаком "стоянка запрещена" нарисована разметка для парковки, но не на всех участках.

Как сообщали новости "Сегодня", в Давосе украинец припарковался "по-киевски" и получил солидный штраф. Назаренко неделю был в Швейцарии, все было гладко и только сейчас "попал на деньги". Но судя по его реакции – сильно не расстроился.

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