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Украинец в Латвии погорел на контрабанде крупной суммы наличных: грозит тюрьма

6 августа, 15:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Деньги изъяли, а по делу был начат уголовный процесс

Несоблюдение европейского законодательства и попытки обхитрить таможенников стран-членов ЕС, чтобы провезти незадекларированные деньги часто играет против наших сограждан. Вот и на днях управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов Латвии передало в Даугавпилсскую прокуратуру материалы уголовного дела о попытке украинца провезти через границу крупную незадекларированную сумму.

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По данным пресс-службы Службы госдоходов Латвии, в июле 2020 года на КПП "Силене" таможенники проводили досмотр транспортного средства с украинскими госномерами. Пассажиры заверили сотрудников таможни, что они не везут с собой крупные суммы, которые необходимо декларировать.

Однако при тщательном досмотре у гражданина Украины (1982 г.р.) нашли более 25 000 евро наличными. Деньги изъяли, а по делу был начат уголовный процесс.

Любопытно, что с 1 июля 2019 года в Латвии вступили в силу изменения в нормативные акты, в том числе в Уголовный закон, которые предусматривают, что физлица несут административную ответственность за контрабанду наличных. Однако если наличные превышают сумму в 21 500 евро, не декларируются или декларируются неправильно, то лицо уже привлекается к уголовной ответственности.

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Напомним, ГБР расследует дело львовских таможенников, пропустивших через границу 650 тысяч евро наличными.

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Также новости "Сегодня" сообщали, что двое украинцев тайком везли в Польшу 90 тысяч фунтов стерлингов, 72 тысячи польских злотых и 1600 долларов. При этом задекларировали только 6 тысяч злотых.

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Латвия контрабанда украинцы за границей

Источник: Сегодня

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