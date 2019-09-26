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ГБР расследует дело львовских таможенников, пропустивших через границу 650 тысяч евро

26 сентября, 11:45

Работникам таможни грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками одного из таможенных постов Львовской таможни ГФС начато досудебное расследование. Служебная халатность с их стороны способствовала вывозу 650 тыс. евро наличными через государственную границу Украины.

"По информации, распространенной в СМИ, правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе" Hrebenne – Рава-Русская" – у них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 тыс евро. До этого упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска", – сообщают в ГБР.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генпрокуратура Украины.
Таможенникам инкриминируют служебную халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

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В случае доказательства вины, таможенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и со штрафом.

Ранее во Львовской области разоблачили в систематическом взяточничестве работников таможенного поста "Смильныця".

Ранее заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений журналистке местного телеканала.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах страны. Об этом он сказал во время представления нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко, назначенного накануне.

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Львов граница таможня евро

Источник: Сегодня

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