ГБР расследует дело львовских таможенников, пропустивших через границу 650 тысяч евро

Во Львовской области по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками одного из таможенных постов Львовской таможни ГФС начато досудебное расследование. Служебная халатность с их стороны способствовала вывозу 650 тыс. евро наличными через государственную границу Украины.
"По информации, распространенной в СМИ, правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе" Hrebenne – Рава-Русская" – у них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 тыс евро. До этого упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска", – сообщают в ГБР.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генпрокуратура Украины.
Таможенникам инкриминируют служебную халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, таможенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и со штрафом.
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