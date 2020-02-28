Украинку вылечили в Японии от коронавируса

Одна из украинских граждан, у которых ранее в этом месяце обнаружили коронавирус COVID-19 после пребывания на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, покинула инфекционную больницу.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерину Зеленко.

"Украинка была 27 числа выписана из больницы и перевезена в гостиницу", – сказала спикер МИД, подтвердив слова главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, который утверждал, что заразившиеся в Японии украинцы выздоровели.

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По словам Зеленко, посольство Украины предоставляет соотечественнице необходимое содействие.

"Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна", – добавила она, отметив, что состояние невыписанных украинцев улучшается.

Напомним, что всего на Diamond Princess вирусом COVID-19 заразились 634 человек из 3,7 тысяч, которые находились на борту. Четверо из зараженных впоследствии скончались.

Также в экипаже судна находились 25 граждан Украины – 24 из них отказались от эвакуации (с одним установить связь не удалось). В начале февраля стало известно о заражении двух украинцев с Diamond Princess, а в конце месяца сообщили о позитивном результате анализов еще у двух граждан.

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