Украинская команда собирается на международные соревнования по кастомайзингу

С прошлых соревнований харьковчане привезли кубок чемпионов, в этом году замахнулись на победу в категории ретро

Украинская команда из Харькова собирается на международные соревнования по кастомайзингу – так называют переработку и модернизацию мотоциклов.

С прошлых соревнований харьковчане привезли кубок чемпионов. В этом году замахнулись на победу в категории ретро. Свою разработку – сине-желтого красавца – прозвали "геометрия". Дизайн 30-х годов прошлого века – только четкие линии и ни одной лишней детали, рассказывает автор проекта Ярослав Лутицький. Макет создавали вдвоем с приятелем Михаилом Смоляновым.

Собирали "геометрию" почти год. В основе – двигатель старого советского ИЖ-Юпитер. Это единственное, что осталось у мотоцикла от завода, говорит механик Анатолий Лукьяненко. Именно уникальные детали байка и будут оценивать судьи.

Презентовать дизайнерское произведение в начале октября, на чемпионате в немецком Кельне.

Напомним, в США при сносе старого дома обнаружили настоящий клад. В здании оказалось сразу десять ретроавтомобилей, причем весьма раритетных. Судя по всему, они простояли там не один десяток лет.

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Напомним, в Харькове показали уникальные автомобили с историей.

Также мы писали, что "Чайку" Брежнева выставили на продажу. Лимузин укомплектован электростеклоподъемниками, системой отопления, противотуманными фарами, тонированными стеклами и креслами с отделкой кожей.

Ранее сообщалось, что украинцам упрощают ввоз автомобилей "ретро": что предложила Рада.