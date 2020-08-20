"Украинская спецоперация" в России: в СБУ и разведке отреагировали на заявление ФСБ

ФСБ России заявила о срыве спецоперации Украины по похищению одного из главарей боевиков Донбасса. При этом Служба безопасности отрицает задержание своего сотрудника, а в Главном управлении разведки Минобороны отказались подтвердить либо опровергнуть заявление россиян.

Реклама

Об этом сообщает УНИАН.

"Я думаю, что лучше звонить в ГУР по этому поводу, а не к нам", – сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она также прокомментировала, что якобы среди задержанных был сотрудник СБУ.

"Из тех, которые называются, нет сотрудников СБУ. И вообще, если читать закон о Службе безопасности, мы занимаемся защитой внутренней безопасности. А внешние операции – это не наша компетенция, не наши полномочия. Какие комментарии от нас? Тем более, в официальном сообщении не было, что это СБУ... В самом сообщении ФСБ – правоохранительные органы. Это уже интерпретация наших", – сказала спикер СБУ.

Реклама

В свою очередь представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что в сообщении ФСБ не было информации ни об украинской разведке, ни о ее сотрудниках.

В тренде Египет изменил правила въезда для украинцев

"Если они пишут о разведке, то военная разведка Украины не комментирует проведение каких-либо специальных операций, даже если они там какие-то мнимые или виртуальные. То есть мы не будем ни опровергать, ни подтверждать эту информацию", – сказал он.

Отметим, что среди задержанных в России был Андрей Байдала. В ФСБ его называют внештатным сотрудником СБУ и Главного управления разведки Минобороны, а также доверенным лицом 5-го Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". А в т.н. "ДНР" его обвиняют в причастности к убийству бывшего главаря Александра Захарченко.

Напомним, в июне Байдалу задержала СБУ, ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц). В спецслужбе заявляли, что он не является их сотрудником.

Видео: ФСБ

Как сообщали новости "Сегодня", 19 августа ФСБ заявила о задержании в Крыму члена украинского добровольческого батальона. Российские силовики провели по адресам проживания и регистрации "фигуранта уголовного дела" обыски.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама