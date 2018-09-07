Украинские дерева все чаще болеют – эксперты

Сегодня, 21:24

В большом городе деревья страдают из-за жары или загрязненный воздух, рассказывает эколог Алексей Василюк


Украинские дерева все чаще болеют. Но есть люди, которые их лечат. Работа эта не из простых.

Увидеть, что дерево больное, можно невооруженным глазом. Если ствол поражен грибами, или кора осыпается, это сигнализирует о плохом состоянии, как и пожелтевшие и опавшие листья летом или ранней осенью.

В большом городе деревья страдают из-за жары или загрязненный воздух, рассказывает эколог Алексей Василюк.

Более двухсот деревьев спас Владимир Витроградський. Он арборист-деревознавец, занимается зелеными насаждениями.

Занимается этим делом Владимир уже 15 лет. Еще подростком ухаживал за семейным садом. Учился в основном на собственных ошибках. И так, за годы практики разработал собственную методику.

Болеют дерева обычно из-за несвоевременного или неправильного ухода. А заразить их можно даже нестерильным инструментом, рассказывает Владимир.

Целителей деревьев в Украине немного. Обычно нездоровые растения срубают. Ведь их лечения достаточно затратное. По меньшей мере, услуги такого специалиста обойдутся в 200 гривен. В сложных случаях дороже – десятки тысяч. Может быть и больше – до 100 тысяч. То есть это материалы плюс работа. А работа очень сложная. Самое главное, что это работа с живым организмом.

Проще систематически ухаживать, чтобы потом не пришлось тратить средства на лечение, или хуже, вообще срубить еще живое растение.

Ранее сообщалось, что в Харькове ученые придумали, как спасти деревья от вредителя.

Также мы писали о том, что в Сумской области из-за стихийного нашествия короеда массово вырубают лес.
видео, деревья, Украина

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Источник:

"Сегодня"

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