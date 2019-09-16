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Украинские и американские военные обсудили дальнейшее сотрудничество: подробности

16 сентября, 19:09

Генерал Ричард Кларк на встрече с Русланом Хомчаком отметил высокий уровень подготовки украинских спецназовцев

Встреча военных. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Встреча военных. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который ранее назвал главную проблему ВСУ, обсудил с командующим Сил спецопераций ВС США генералом Ричардом Кларком текущее состояние, а также процесс развития и подготовки Сил специальных операций ВСУ в контексте внедрения стандартов НАТО и использования лучшего опыта ССО ВС США в этом процессе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Вооруженные силы Украины благодарны за неоценимую помощь со стороны командования Специальных операций Вооруженных сил США в предоставлении совещательно-практической помощи по развитию ССО ВС Украины и систематическую поддержку ВС Украины в противодействии вооруженной и гибридной агрессии со стороны Российской Федерации. Важно, чтобы процессы трансформации на пути достижения критериев соответствия НАТО стали необратимыми", - сказал на встрече Руслан Хомчак.

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Во встрече также приняли участие командующий Сил специальных операций ВС Украины генерал-лейтенант Игорь Лунев и командующий ССО ВС США в Европе генерал-майор Кирк Смит.

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"Командующий Сил специальных операций Вооруженных сил США генерал Ричард Кларк отметил высокий уровень подготовки украинских спецназовцев, существенные положительные изменения в развитии штаба Командования ССО и достижения уровня совместимости отдельных украинских подразделений ССО ВС Украины с партнерами из НАТО и заверил в продолжении поддержки процесса развития ССО ВС Украины с стороны американских коллег", - говорится в информации.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что с 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ.

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ВСУ генштаб хомчак

Источник: Сегодня

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