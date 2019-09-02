Украинские инженеры создали "умную пасеку"

"Умную пасеку" совместно создавали украинцы и поляки, но запатентовали ее в Украине. Фото: Аgri-gator

На фоне увеличения производства меда в Украине наши инженеры совместно с польскими коллегами разработали "умную пасеку", в которой каждый улей оборудован устройствами с подключением к интернету, которые передают информацию о жизни пчел.

Как сообщает Аgri-gator, "пасеки будущего" уже несколько лет успешно работают в Канаде и Польше. Кроме того, готовится их открытие в США, Израиле и ряде стран Европы.

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По данным разработчиков, ежегодно к их команде присоединяется все больше инженеров, ученых и профессиональных пчеловодов из многих стран мира.

Стоит добавить, что ноу-хау было запатентовано именно в Украине, хотя разрабатывали его инженеры двух стран.

"Пасеки будущего" позволят создать в стране совершенно новый рынок – рынок опыления, эффект от которого оценивается по разным источникам от 2 до 4 млрд долларов ежегодно", – подчеркнул один из авторов идеи Игорь Курдин.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы все чаще отказываются от выращивания картофеля или свеклы в пользу производства меда, по которому наша страна является лидеров среди европейских стран. "Сегодня" выяснили, сложно ли начинать это дело с нуля, сколько это стоит и какова выгода.

Напомним, что в 2018 году Украина потеряла лидерство по экспорту меда. На отечественных пасеках собрали вдвое меньше ценного продукта, чем в за год до этого.

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