Украинские кулинары впервые примут участие в Кубке мира по кондитерскому искусству

Кондитерам нужно будет изготовить скульптуры из карамели и шоколада, мороженое и десерт

Украинские кондитеры впервые примут участие в престижном чемпионате – Кубке мира по кондитерскому искусству. С каждого континента в финал попадут только три команды. Готовить будут сложные скульптуры из карамели и шоколада, десерты и мороженое. Как тренируются наши участники и чем собираются удивлять судей?

Антон кондитер уже 12 лет, Дмитрий – более десяти. Они первыми представят Украину на Кубке мира по кондитерскому искусству. И потому совершенствуют технику по 20 часов в день.

"В работе с шоколадом и в работе с карамелью много техник. Например, выдувание и вытягивание – это одни из основных. Буду сегодня показывать, как делается лента – это одна из основных техник, которая очень сильно ценится", – рассказывает Антон Штипа, шеф-кондитер.

Конкурсу уже 31 год. С каждого континента в финал попадают по три команды. Самая ожесточенная борьба идет именно за европейский кубок, рассказывает наставница Марина Иванченко:

"Это не просто прийти и сказать: мы хотим участвовать. Надо сначала доказать, что у нас есть потенциал, у нас есть кондитеры, которые могут побороться за эти места".

В этом году тема Кубка – медоносные травы и защита популяции пчел.

На конкурсе наши кондитеры должны сделать две фигуры – из карамели и из шоколада. Их высота должна быть до полутора метров. А на все дается пять часов времени. Чтобы приготовить, вытянуть и надуть карамель, надо много времени. Но какие шедевры получаются! Шоколад прежде всего надо правильно протемперировать. То есть сделать так, чтобы он стал глянцевым и устойчивым к действию тепла. А потом уже приступать к другим техникам.

"Технику моделирования шоколада, отливки шоколада. Обязательно должна быть техника лепки", – отмечает Дмитрий Колесников, шеф-кондитер.

Кроме фигур из карамели и шоколада участники будут делать десерт и фруктовое мороженое. От результата зависит имидж всей страны. Поэтому и работают ребята не покладая рук.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что новая кулинарная мода набирает популярность в Украине. Кондитеры делают сладости из акации, роз, фиалок и даже одуванчиков.

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