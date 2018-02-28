Украинские летчики будут обучаться на авиабазах ВВС Великобритании – Муженко

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко и командующий Королевскими Военно-воздушными силами Великобритании сэр Стефан Хилльер обсудили перспективы продолжения подготовки украинских летчиков в Королевском колледже ВВС, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Мы особенно заинтересованы в организации курсов выживания для летного состава в рамках учебно-тренировочной миссии "ORBITAL", – отметил Муженко.

Также в ходе встречи стороны обсудили перспективы подготовки украинских летчиков в Королевском колледже ВВС Великобритании. "Практика обучения украинских курсантов в наших военных учебных заведениях будет продолжена и в 2018 году", – отметил Хилльер.

Кроме этого, обсуждались вопросы материально-технической и консультационной помощи для оснащения Центра боевого применения авиации Воздушных сил ВСУ и комплексной модернизации отдельных аэродромов. Стороны отметили важность двустороннего сотрудничества между воздушными силами обеих стран, подтверждением чего будет визит делегации Воздушных Сил ВСУ на авиабазы Королевских ВВС Великобритании в 2018 году для изучения системы летной подготовки.

Ранее Муженко заявил, что Украина завершает АТО на Донбассе, будет новый формат.

Кроме того, Муженко назвал главную проблему украинских сержантов.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который депутаты приняли в первом чтении 6 октября. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

20 февраля президент подписал закон.

Согласно документу, оккупация Российской Федерацией территорий Донбасса и Крыма является нелегитимной и не создает никаких территориальных прав.

"Временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях, которые указаны в пунктах 1 – 3 части первой статьи 1 этого закона, является нелегитимной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав", – говорится в статье 2 законопроекта.

Документом подчеркивается незаконность деятельности вооруженных сил России и других вооруженных формирований (местных боевиков), а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

Также согласно документу, Россия признается страной-агрессором, а это значит, что ответственность за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украина возлагает на страну-агрессора, то есть на Российскую Федерацию.

Ранее мы писали, как этот закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО.