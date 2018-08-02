Украинские миротворцы на вертолетах в Конго ударили по боевикам: появились фото, видео

Украинские миротворцы, выполняющие задачи в Конго, ударили из вооружения вертолетов Ми-24 по лагерю боевиков, которые накануне атаковали миссию ООН. Об этом в Facebook сообщил с места событий украинский военнослужащий Владимир Фитьо.

По его словам, в последнее время в этой африканской стране накалилась ситуация с безопасностью из-за противостояния повстанцев и правительственных войск. Незаконные вооруженных формирования (НФЗ) "ADF" уже несколько раз атаковали подразделения ООН по Малавии и Танзании.

Военный отметил, что последней каплей стало нападение "ADF" на военную базу миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, которая находится в аэропорту Мавиви в девяти километрах от города Бени. Там же несут боевое дежурство и два вертолета Ми-24

"В течение часового боя боевики применяли стрелковое оружие и осветительные мины для максимального поражения объектов критической инфраструктуры. Пули от автоматов рикошетили по всему лагерю, где проживают украинские миротворцы. Одна из пуль насквозь прошила жилое помещение украинского подразделения. Во время нападения все украинские миротворцы находились на заранее подготовленных позициях для обороны, и никто из них не пострадал. Вследствие боя с повстанцами трое миротворцев из Малави и Танзании получили ранения", – написал Фитьо.

По его словам, в итоге командованием миссии ООН было принято решение нанести воздушный удар боевыми вертолетами Ми-24 украинского контингента по базовым лагерям "FDR" с последующей высадкой десанта для зачистки территории от боевиков .

"Ведущая пара Ми-24 под командованием командира 18 вертолетного отряда подполковника Григория Сытника и заместителя командира подполковника Виталия Хоптия поднялась в небо и нанесли удары по лагерям повстанцев, находившихся в гористой местности. После первого захода Ми-24 были уничтожен один лагерь. Для дальнейшей высадки десанта "24-ки" продолжили патрулировать район для предотвращения обстрела наземных подразделений. Параллельно с украинскими вертолетами высадку спецназа также осуществляли южноафриканские вертолеты "Орекс", которые десантировали спецназ из ЮАР и Танзании, которые параллельно с правительственными войсками осуществляли зачистку района проведения операции", – рассказал военный.

Фитьо подчеркнул, что в течение проведения операции украинские вертолетчики перебросили 150 пехотинцев в район проведения операции. После заверения атаки руководитель операции генерал-майор Дюбэ высоко оценил профессионализм наших пилотов и украинского отряда в частности, отметив, что именно украинские пилоты в небе Конго наводят ужас на НЗФ.