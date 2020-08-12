Украинские моряки, которые около года назад застряли в Бразилии, вернулись домой

12 моряков из судна "Srakane", которые около года назад застряли в Бразилии, вернулись в Украину. Один из моряков нуждался в медицинской помощи.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По информации МИД, украинские моряки находились в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу). Им в прошлом году перестали выплачивать зарплату, из-за чего они не могли вернуться в Украину.

"Благодаря работе консулов ​​и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец, успешно вернулись на родину", – сообщили в МИД.

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Как сообщалось, в июне В Украину вернулись 14 украинских моряков судна "Рута", которые три года провели в ливийской тюрьме.

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Напомним, в августе прошлого года украинских моряков захватили нигерийские пираты , которые напали на немецкое судно Marmalaita, стоявшее на якоре в камерунском порту Дуала.

У берегов Африки, в Гвинейском заливе, пираты захватили грузовое судно с украинцами. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна были 17 членов экипажа. Во время нападения бандиты взяли в плен семерых моряков.

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