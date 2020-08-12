Украинские моряки, которые около года назад застряли в Бразилии, вернулись домой

12 моряков из судна "Srakane", которые около года назад застряли в Бразилии, вернулись в Украину. Один из моряков нуждался в медицинской помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
По информации МИД, украинские моряки находились в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу). Им в прошлом году перестали выплачивать зарплату, из-за чего они не могли вернуться в Украину.
"Благодаря работе консулов и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец, успешно вернулись на родину", – сообщили в МИД.
Как сообщалось, в июне В Украину вернулись 14 украинских моряков судна "Рута", которые три года провели в ливийской тюрьме.
Напомним, в августе прошлого года украинских моряков захватили нигерийские пираты , которые напали на немецкое судно Marmalaita, стоявшее на якоре в камерунском порту Дуала.
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