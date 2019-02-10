Украинские пограничники задержали пятерых преступников, находящихся в розыске

Задержанные разыскивались в основном за кражи, один из них пытался проехать в Украину под видом венгра

Фото: ГПСУ

Украинские пограничники задержали пятерых преступников, находящихся в розыске //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/015/9ee/5c60159ee5897.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/015/9ee/5c60159ee5897.jpg 2019-02-10T14:15:00+02:00 Украина Задержанные разыскивались в основном за кражи, один из них пытался проехать в Украину под видом венгра

Сотрудники Госпогранслужбы задержали на востоке Украины пятерых преступников, находящихся в розыске: одного на КПВВ "Новотроицкие", еще четверых – в пунктах пропуска на границе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, задержанный в пункте пропуска "Новотроицкое" задержали украинца, который разыскивался за воровство и создание преступной группировки. Он пытался попасть с оккупированных территорий в свободную Украину.

В железнодорожном пункте пропуска "Чоп" пограничный наряд задержал 20-летнего закарпатца, направлявшегося в Украину поездом "Будапешт – Чоп – Мукачево".

"Чтобы избежать задержания, наш соотечественник пытался выдать себя за иностранца и предъявил на контроле заграничный паспорт гражданина Венгрии. Однако его попытка обмануть правоохранителей оказалась бесполезной. При срабатывании базы данных, в соответствии с которой молодого человека за хулиганство разыскивают компетентные органы, его задержали и сообщили об этом Нацполицию", – сообщили в ГПСУ.

В пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда задержали мужчину, которого разыскивали за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести, а также за побои и истязания.

Пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин-авто" выполнили поручение полиции в Полтавской области и задержали преступника, который должен понести наказание по ст.185 УК (кража) и по ст. 292 УК (повреждение объектов нефтяных магистралей).

Также на Буковине в пункте пропуска "Мамалыга" пограничники Черновицкого отряда задержали преступника, которого разыскивали за грабеж.

На днях жительница Донецка пыталась подкупить пограничников, чтобы провезти ботокс на 250 000 гривен. Цель перевозки такого количества "багажа" гражданка пояснила планированием использовать это в своем косметологическом салоне.

А вот на Закарпатье со стрельбой остановили контрабанду сигарет. При осмотре местности возле границы пограничники обнаружили у группы неизвестных 10 пакетов, в которых находилось почти 5 тысяч пачек сигарет.

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