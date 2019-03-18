Украинские студенты в Милане: лес на небоскребах, инновационные технологии и архитектура средневековья

Молодые украинские архитекторы поехали в четырехдневный тур по Милану и посетили крупнейшую выставку Made Expo 2019

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова.

Украинские студенты в Милане: лес на небоскребах, инновационные технологии и архитектура средневековья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ec7/781/5c8ec77810613.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ec7/781/5c8ec77810613.jpg 2019-03-18T09:00:00+02:00 Украина Молодые украинские архитекторы поехали в четырехдневный тур по Милану и посетили крупнейшую выставку Made Expo 2019

Архитектура эпохи Возрождения, величественные соборы, разноцветные домики, вертикальный лес на небоскребе и стеклянные новомодные кварталы – все это смогли увидеть победители всеукраинского конкурса "Архитектор 2019", который организовал Благотворительный фонд Бориса Колесникова. Молодые архитекторы на четыре дня отправились в Милан, чтобы почерпнуть новые знания, пообщаться с именитыми архитекторами и посетить крупную отраслевую выставку Made Expo 2019.

С чем победили студенты: парк-звуков, решение проблем потопов и бумеранги вокруг озера

Италию называют колыбелью европейской цивилизации и эпохи Возрождения. Именно здесь создавал свои шедевры Леонардо да Винчи и творил великий Микеланджело. В Италии сохранилась фантастическая архитектура времен средневековья, которая восхищает и захватывает одновременно. Неудивительно, что студентов, которые победили в конкурсе "Архитектор 2019" наградили поездкой в Милан.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова

В благотворительном Фонде Бориса Колесникова рассказывают, что конкурс "Архитектор" проводится уже третий раз. Впервые в 2014 г. студенты посетили Токио, в 2018 г. – Дубай, а сейчас им посчастливилось побывать в Милане.

В этом году в конкурсе участвовало 1300 студентов из 25 профильных вузов страны. В конкурсе было три этапа: студенты проходили тестирование по профильным предметам, проектировали мебель для города, писали мотивационные письма, а в самом финале представляли проекты городских парков. Так, жюри отобрало 30 лучших студентов, которые и отправились в архитектурный тур по Милану. Проекты победителей поражают своими масштабами, профессионализмом и необычным подходом.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова

Например, студентка Анна Абаева, которая учится в Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры рассказывает, что ее парк назывался "SOUNDGARDEN" и представлял собой визуализацию звуков.

"Мой проект назывался "SOUNDGARDEN", что переводится, как "Сад звуков". Это был проект сквера, который визуально отображает воплощение звука, т.е. каждому звуку соответствует своя определенная геометрическая форма переложена на ландшафтную архитектуру, на малые архитектурные формы, на скульптуры. Суть сквера – это звуковой экспириенс", – поясняет Абаева и добавляет, что ей хотелось создать не просто парк, но и ознакомить посетителей с миром музыки и звуков.

Анастасия Игнатькова, студентка Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) рассказывает, что о конкурсе узнала вообще случайно, в последний день увидела рекламу в социальных сетях и решила зарегистрироваться и попробовать. Ее финальным проектом стал парк "Бумеранг", который студентка разместила вокруг киевского озера Тельбин.

"Парк так называется из-за того, что форма озера, вокруг которого он находится, имеет форму похожую на бумеранг. И, к тому же, архитектура для меня – это бумеранг, ведь то, что мы вкладываем в архитектуру, мы потом получаем в обществе. Архитектура и ландшафт сильно влияют на людей и культуру в целом", – говорит Игнатькова.

Мария Лященко, которая также учится в КНУСА отмечает, что о конкурсе узнала из телеграмм-канала, который делает рассылку различных конкурсов. Студентка представила проект парка в Киеве, около станции метро "Олимпийская". Сложность участка была в том, что он постоянно страдает от подтоплений из-за массовой застройки и отсутствия дренажных систем.

"Там большая пустая площадь, там осталась старая строительная площадка и стоит открытый фундамент. Туда намыло дождевой воды, а из-за того, что рядом проходит река Лыбедь, которая забетонирована, там также высокий уровень грунтовых вод. Суть моего проекта была в том, что я создала искусственное озеро, которое является биодренажным сооружением. Парк был запроектирован с учетом уклона, чтобы вода собиралась с уличной дренажной системы, а потом выводилась в реку Лыбедь", – описывает свой проект студентка и добавляет, что в парке был запроектирована также скейт-площадка, инклюзивные зоны, зоны отдыха, зоны для детей.

Студенты в своих проектах предлагали очень смелые и необычные решения для наболевших проблем. Они хотели сделать свои парки инклюзивными, эко-френдли, комфортными для всех жителей и гостей их городов.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова

Современный старый город: чему поучиться у итальянцев

Молодые архитекторы очень восхищались Миланом и его архитектурой, наслаждаясь тем, как здесь удачно соединяется старый и новый город. Первым делом студенты отправились смотреть на Арку Мира, через которую, в свое время планировал въезжать в город Наполеон. Но, его планам было не суждено сбыться, а вот архитектурное наследие получилось очень впечатляющим.

После этого студенты вместе с итальянскими гидами поехали на площадь Дуомо, к неподражаемому Миланскому собору, который построен в готическом стиле и собирает около себя сотни туристов. Украинские архитекторы также полюбовались театром Ла Скала, Галереей Виктора Эммануэля II и Государственным университетом, который когда-то был госпиталем, а сейчас еще и вмещает огромную библиотеку.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова

"Мне очень понравился старый город, ведь я люблю готику и меня очень поразил Миланский собор. Город очень аккуратный, красивый и все здесь сделано со вкусом. Тут можно многого научиться в эстетическом плане. Хотелось бы из Италии привнести в Украину умение соединять старое и новое. Итальянцы не уничтожают свое культурное наследие, а в Киеве с этим проблематично. У нас хаотичная застройка, а старые здания разрушают", – говорит Анастасия Игнатькова.

Студенты смогли не только насладиться неподражаемой архитектурой, но и пообщаться с настоящими профессионалами своего дела – архитекторами из бюро One-Works, которые рассказали о своей работе и о том, как можно попасть к ним на стажировку. Победители конкурса с воодушевлением рассматривали их проекты и уверено отмечали, что такой опыт будет очень полезен в дальнейшем.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова

"Мне больше всего запомнился наш поход в бюро – презентация, объяснения их концепции, рассказы о их опыте, то, как они подают свои проекты, какая у них графика", – делится впечатлениями Марта Татьятенко из Львовской политехники.

Марта также восхищенно отзывается о новомодном районе Порта Нуова, где еще в начале 2000-х не было ничего, кроме заброшенных складов и ангаров. Сейчас Порта Нуова – один из самых дорогих и престижных районов Милана. Именно там разместился знаменитый небоскреб "Вертикальный лес", где на балконах растут деревья.

"Там насыщенный трафиком район, там много машин и людей, но это не ощущается, потому что район комфортно спроектирован. Это комфортная среда, многофункциональная. Здесь есть и жилье, и офис, и торговые площадки, и все это размещено в одном месте. Мне кажется, именно это можно привезти в Украину из Милана", – добавляет Виктория Угорская, студентка Черновицкого национального университета.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова

Удачная планировка Милана восхищает многих победителей конкурса Фонда Бориса Колесникова. Они в один голос утверждают, что там все очень комфортно устроено и спроектировано. Например, Мария Лященко добавляет, что ей очень нравится, как устроен Милан в плане генеральной планировки, т.е. как устроены сами улицы. Она добавляет, что в центре города нет ни одной широкой улицы, но это вполне ожидаемо, т.к. широкие проспекты присущие странам постсовесткого союза, которые застали эпоху Советского модернизма, когда искусственно максимально расширялись улицы.

Анна Абаева также говорит, что Милан ей очень понравился и это тот город, в котором хочется жить, ведь он комфортный, уютный, современный, но без многочисленных небоскребов.

"Мне нравится очень Италия, давно хотела сюда поехать, но Милан никогда не быль целью назначения. Была мечта поехать во Флоренцию, Кремону, Рим и Сардинию, а вот Милан для себя никогда не планировала, но сейчас мне очень нравится. Здесь очень адекватно сочетают современную архитектуру со старинной, нет мешанины, нет убого стоящей современной архитектуры посреди старинной, а вся старинная архитектура в хорошем состоянии. Милан можно назвать современным старым городом, я бы в таком с удовольствием жила. Это европейский мегаполис, без массы небоскребов", – говорит студентка.

Архитекторы два дня гуляли по городу в сопровождении гидов, которые раскрывали им секреты Милана и показывали достопримечательности. На третий день поездки студенты отправились на крупную архитектурную выставку Made Expo 2019, которую очень мечтали посетить.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова

На выставке было представлено более 1000 различных экспонатов и проводилось около сотни мероприятий и конференций. В этом году темой выставки стало "Качество жизни", где акцент сделали на комфорте, безопасности и инновациях. Студенты часами гуляли по павильонам, набирали сотни каталогов и расспрашивали участников выставки о их продуктах и инновациях. Украинских архитекторов впечатлило то, что на выставке показали множество инновационных проектов, которые не только существенно облегчают жизнь, но и являются абсолютно безопасными для экологии.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова

В благотворительном Фонде Бориса Колесникова говорят, что студенты получили новые знания, которые смогут привезти в Украину и воплотить в жизнь.

"Милан является культурным и архитектурным центром Италии. За четыре дня наши победители увидели экологические и инновационные строительные решения, прикоснулись к памятникам с древнейшей историей. Будущие специалисты смогли перенять передовой опыт в известном архитектурно-дизайнерском бюро Италии – One Works, пообщаться с одним из управляющих партнеров Леонардо Кавалли. Побывали ребята и в Европейском институте дизайна IED Istituto Europeo di Design – ведущем вузе Европы в области моды, дизайна, визуального искусства и коммуникаций, посетили профильные занятия. Сегодня мы даем молодежи новые знания и мотивацию, а завтра она сконструирует оригинальные сооружения и возведет новые города", – подчеркивает директор Благотворительного Фонда София Мудрык.

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