Украинские таможенники задержали посылку с психотропными таблетками для похудения

Таможенники направили капсулы для проведения экспертного исследования

Фото: Pixabay

Украинские таможенники задержали посылку с психотропными таблетками для похудения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/70a/6a6/5c770a6a606ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/70a/6a6/5c770a6a606ab.jpg 2019-03-05T05:48:00+02:00 Украина Таможенники направили капсулы для проведения экспертного исследования

В международных почтовых отправлениях обнаружили препараты для похудения, содержащих психотропное вещество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Киевской области.

Так, сотрудниками Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия заявлено факты незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины.

"Во время проведения таможенного досмотра четырех международных экспресс-отправлений на территории участка обмена авиапочты в зоне таможенного контроля одного из подразделений таможенного поста" Аэропорт Борисполь "Киевской таможни ГФС, было обнаружено всего 36 картонных упаковок с маркировкой "V7 капсулы с фруктовым экстрактами для похудения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные по содержанию почтового отправления и его стоимости в таможенной декларации отсутствовала. Отправка направлялись от двух адресатов из Казахстана к четырем получателям из Украины, которые имели один общий адрес.

Также таможенники направили капсулы для проведения экспертного исследования.

"Как установили специалисты, в составе предоставленных на исследование капсул было обнаружено сибутрамин, который относится к психотропным веществам, оборот которых ограничен..." – отметили в ГФС.

Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Капсулы изъяли до вынесения судом решения по делам.

"По данным интернет-сайтов, стоимость одной упаковки подобного препарата стоит более 1000 гривен", – уточнили в ведомстве.

Ранее, на киевской таможне задержали контейнер с 25 тоннами апельсинов из Египта, который направлялся к одной из сетей супермаркетов. Заморские плоды представляют серьезную угрозу, говорят эксперты: все они заражены личинками средиземноморской плодовой мухи. Поэтому таможенники потребовали: или уничтожить фрукты, или вернуть их обратно в Африку.

С начала года это уже четвертый инцидент с импортными цитрусовыми, говорят в Госфитослужбе. Грузы с фруктами задерживали также во Львове и Одессе. Это были мандарины из Турции и Италии.

Напомним, в прошлом году пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с представителями фискальной службы обнаружили у иностранца экзотические тайские фрукты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские таможенники задержали посылку с психотропными таблетками для похудения". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.