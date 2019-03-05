Украинские таможенники задержали посылку с психотропными таблетками для похудения
Таможенники направили капсулы для проведения экспертного исследования
В международных почтовых отправлениях обнаружили препараты для похудения, содержащих психотропное вещество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Киевской области.
Так, сотрудниками Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия заявлено факты незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины.
"Во время проведения таможенного досмотра четырех международных экспресс-отправлений на территории участка обмена авиапочты в зоне таможенного контроля одного из подразделений таможенного поста" Аэропорт Борисполь "Киевской таможни ГФС, было обнаружено всего 36 картонных упаковок с маркировкой "V7 капсулы с фруктовым экстрактами для похудения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что данные по содержанию почтового отправления и его стоимости в таможенной декларации отсутствовала. Отправка направлялись от двух адресатов из Казахстана к четырем получателям из Украины, которые имели один общий адрес.
Также таможенники направили капсулы для проведения экспертного исследования.
"Как установили специалисты, в составе предоставленных на исследование капсул было обнаружено сибутрамин, который относится к психотропным веществам, оборот которых ограничен..." – отметили в ГФС.
Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Капсулы изъяли до вынесения судом решения по делам.
"По данным интернет-сайтов, стоимость одной упаковки подобного препарата стоит более 1000 гривен", – уточнили в ведомстве.
Ранее, на киевской таможне задержали контейнер с 25 тоннами апельсинов из Египта, который направлялся к одной из сетей супермаркетов. Заморские плоды представляют серьезную угрозу, говорят эксперты: все они заражены личинками средиземноморской плодовой мухи. Поэтому таможенники потребовали: или уничтожить фрукты, или вернуть их обратно в Африку.
С начала года это уже четвертый инцидент с импортными цитрусовыми, говорят в Госфитослужбе. Грузы с фруктами задерживали также во Львове и Одессе. Это были мандарины из Турции и Италии.
Напомним, в прошлом году пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с представителями фискальной службы обнаружили у иностранца экзотические тайские фрукты.
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