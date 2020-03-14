Украинский дипломат заразился коронавирусом: дипучреждения будут работать удаленно

Дипломатические учреждения будут принимать запросы граждан в особом режиме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заражения вирусом COVID-19 украинского дипломата в одной из стран мира. Также рассказал о переходе зарубежных дипломатических учреждений на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

"К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру ", – сказал Кулеба.

Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

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Отмечается, что горячая линия МИД для украинцев за рубежом будет работать без изменений и уже усиленна дополнительными возможностями для обработки обращений.

Также уточняется, что почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме.

Напомним, ранее мы писали, что посольства и консульства Украины за границей перестали принимать граждан из-за коронавируса. Некоторые учреждения перешли на дистанционную работу.

Кроме этого, после внеочередного заседания Кабмина, который собрал Денис Шмыгаль, было принято решение эвакуировать всех украинцев из Италии, которая считается эпицентром распространения коронавируса.

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