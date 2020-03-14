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Украинский дипломат заразился коронавирусом: дипучреждения будут работать удаленно

14 марта, 15:27

Татьяна Очеретяна

Дипломатические учреждения будут принимать запросы граждан в особом режиме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заражения вирусом COVID-19 украинского дипломата в одной из стран мира. Также рассказал о переходе зарубежных дипломатических учреждений на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

"К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру ", – сказал Кулеба.

Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

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Отмечается, что горячая линия МИД для украинцев за рубежом будет работать без изменений и уже усиленна дополнительными возможностями для обработки обращений.

Также уточняется, что почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме.

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Напомним, ранее мы писали, что посольства и консульства Украины за границей перестали принимать граждан из-за коронавируса. Некоторые учреждения перешли на дистанционную работу.

Кроме этого, после внеочередного заседания Кабмина, который собрал Денис Шмыгаль, было принято решение эвакуировать всех украинцев из Италии, которая считается эпицентром распространения коронавируса.

Также смотрите, как живут разные страны в условиях карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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