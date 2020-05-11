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  1. Последние новости Украины

Украинский флот начал набирать экипажи для новых катеров Island

11 мая, 19:00

Руслан Ровик

Моряки пройдут обучение английскому языку, а потом отправятся в Балтимор для тренировок

Военно-морские силы Украины начали набирать экипажи для трех катеров класса Island, которые в армии планируют получить от США в 2021 году.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает АрміяInform.

Предпочтение будут отдавать морякам в возрасте до 35 лет, которые знают английский язык, однако решение будет приниматься индивидуально – в зависимости от уровня подготовки и опыта службы на кораблях, катерах и судах обеспечения.

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Морякам предстоит пройти курс углубленного изучения английского языка на базе Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия", а также они пройдут усиленную подготовку на базе учебного центра Военно-морских сил.

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После этого моряки отправятся для дальнейшего обучение в американский Балтимор, где по плану будет проходить теоретическая и практическая подготовка экипажей, а также выходы в море на борту катеров класса Island. В дальнейшем эти катера передислоцируют в Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Одессу из США прибыли катера Island. Они были переданы американцами Украине за год до этого.

Также мы сообщали, что недавно делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли. Американцы среди прочего обсудили с украинскими военными ситуацию на фронте и в Азовском море.

Видео: ООС

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США ВМС флот катер экипаж Island

Источник: Сегодня

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