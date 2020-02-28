Украинский кинотехник, получивший два Оскара, стал рекордсменом

Александр Кокуш создал оборудование, с которым снимали «Титаник», «Пиратов Карибского моря» и другие блокбастеры

Украинский кинотехник, прославившийся в самом Голливуде, стал рекордсменом. Анатолий Кокуш – создатель уникальных операторских кранов, непременных помощников на съемках мировых блокбастеров. За это у украинца теперь два технических Оскара. Какое признание он получил на родине?

Все помнят самые известные кадры из фильма Титаник. Их снимали с помощью специального крана с камерой – изобретения украинского инженера-кинотехника Анатолия Кокуша. Устройство позволяет создавать невероятные ракурсы и снимать в экстремальных условиях.

"Первая съемка у нас была в 84 году. И вот в таком виде первый кран выглядел так и машина была точно такой", – вспоминает инженер.

Кран держался на присосках. А сейчас "Авторобот" со стабилизированной панорамной головкой плавно вращается вокруг машины, что движется даже на большой скорости. А благодаря легкости конструкции "Каскад" камера очень мобильная, кадр можно получить из наиболее труднодоступных ракурсов. Пираты Карибского моря, Звездные войны, Призрачный гонщик, Мстители, Форсаж, Гарри Поттер – далеко не полный перечень самых известных и самых кассовых фильмов мира, которые снимали с помощью изобретений Кокуша.

Таких технологий не было в мире. За свои достижения известный украинец получил два технических Оскара. А теперь Анатолия Кокуша внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Валентин Щербачев, создатель Национального реестра рекордов Украины:

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"Для меня это, честно говоря, удовлетворение. То, что я делаю то, что всем нужно. И что есть результат от моего труда. Я начинал с того, что я хотел оторвать съемочную камеру от глаз оператора", – делится оскароносный инженер.

А как следствие – стал создателем самой востребованной кинотехники в Голливуде. И не только. Изобретение украинца пригодится и на Олимпийских играх, транслируемых вживую:

"В апреле-месяце будем отправлять в Японию это оборудование. Наши олимпийские краны. Очень легкие, очень мобильные".

Оборудование созданное изобретателем, постоянно копируют. Впрочем, чествуют украинца большим количеством престижных наград и мировым признанием.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Волынский Фаберже" попал в Книгу рекордов Украины и нацелился на Гиннеса. Анатолий Бойко создал уникальную технику покрытия серебром яичной скорлупы.

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