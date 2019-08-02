Технику, которую Россия пыталась вывезти в Эритрею, обнаружили в складских помещениях в Николаеве

Украинской армии передали перехваченный у россиян комплекс "Печора": подробности 2019-08-02T23:56:00+03:00 Украина Технику, которую Россия пыталась вывезти в Эритрею, обнаружили в складских помещениях в Николаеве

Зенитно-ракетный комплекс "Печора"с 36 ракетами класса "земля-воздух" передали украинской армии.

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Эту технику в январе нашли в одном из складских помещений в Николаеве. А в марте на заседании правительства, с участием генпрокурора Луценко и главного военного прокурора Матиоса, принято решение передать "Печору" министерству обороны Украины. Комплекс предназначен для обороны административных и военных объектов от воздушного нападения. "Печору" должностные лица Российской Федерации планировали доставить в Эритрею, в отношении которой Совбезом ООН введено эмбарго.

"Служба безопасности Украины вместе с главной военной прокуратурой, совместно с "Укроборонсервисом" и николаевской таможней, обеспечивают передачу современного модернизированного зенитно-ракетного комплекса "Печора в министерство обороны Украины. До этого на вооружении в Украине такого комплекса не было. Досудебное расследование ведется по факту контрабанды. Приблизительная стоимость комплекса в настоящее время – примерно 8-10 млн. долларов", – говорит прокурор отдела главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Максим Комарницкий.

А тем временем Украина делает ставку на свои ракетные разработки. В частности, сейчас подходят к концу испытания ракетного комплекса "Вильха". Инженеры и военные занимаются усовершенствованием ракет.

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