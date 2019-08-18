Украину накроет жара: прогноз погоды на Яблочный Спас

Украину будут обходить циклоны и атмосферные фронты, будет много солнца и жары

/ Фото: Данил Павлов

В Украине в понедельник, 19 августа, на Яблочный Спас, будет жаркая и сухая погода, но в нескольких регионах будут дожди – в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

На Западной Украине температура воздуха будет +27...+30 градусов днем и +14...+16 градусов ночью.

В Центре будет +27...+29 градусов днем, ночью ожидается +11...+13 градусов.

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На Юге будет от +27 до +30 градусов днем, ночью будет теплее +14...+18 градусов.

В Сумской, Полавской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях также будет жарко – +27...+29 градусов днем и от +11 до +17 градусов ночью.

По данным синоптика Натальи Диденко, 19 августа Украину будут обходить циклоны и атмосферные фронты, будет много солнца, голубого неба и белых пушистых облаков-кумулюс. В восточных и Сумской областях увеличится облачность и возможны локальные небольшие дожди. Ветер хоть и с северо-востока, но слабый, тихий, максимум умеренный.

В Киеве 19 августа – настоящее хорошее лето. Без осадков, солнечно, в течение дня +26...+28 градусов.

В дальнейшем в столице жара усилится.

Напомним, что на так давно на ряд регионов Украины обрушилась непогода. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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