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Украину накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

11 августа, 07:18

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В стране станет немного прохладнее

В Украине сегодня, 11 августа, в большинстве областей будут царить кратковременные дожди и грозы. Осадки ожидаются в северных, западных и большинстве центральных регионов.

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На остальной же территории, как сообщили в Украинском гидрометцентре, будет сухо. Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла. Немного жарче будет в южной части и на Закарпатье – 27-32 градусов тепла.

В тренде
В Украине похолодает и станет больше дождей: как изменится погода

Напомним, недавно ураган обрушился на Донецкую область, в сети показали, как ветер снес крышу больницы.

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Кроме того, ранее синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Также мы писали, что такое метеозависимость и как снизить ее влияние на наше самочувствие. Смотрите в сюжете "Сегодня", как метеозависимым людям спастись от резких изменений погоды:

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