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Украину накроют дожди и ураганный ветер: где ждать непогоды (карта)

3 февраля, 05:25

Синоптики прогнозируют до 13 градусов тепла

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 3 января, будет дождливо и не по-зимнему тепло. Снег синоптики прогнозируют только в Карпатах, сообщили в Украинском Укргидрометцентре.

"3 февраля дожди, в горных районах с мокрым снегом, ночью в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки, только в Черниговской и Сумской без осадков", – говорится в сообщении.

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Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м / с. Также ожидаются порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне 3-8 градусов тепла, на юге страны будет теплее – 9-13 градусов тепла. А на высокогорье Карпат ожидаются температурные качели – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы, несмотря на довольно холодное начало. Читайте подробнее в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

Смотрите также в сюжете, как в Харькове сурок Тимка дал прогноз прихода весны:

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