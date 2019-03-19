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Украину накроют дожди: синоптики рассказали об ухудшении погоды

Сегодня, 09:24

Продолжаются погодные перепады – после солнца и тепла в Украину вернулась непогода

Фото: Сегодня
Украину накроют дожди: синоптики рассказали об ухудшении погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b53/d32/5c8b53d320279.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b53/d32/5c8b53d320279.jpg Украина Продолжаются погодные перепады – после солнца и тепла в Украину вернулась непогода

Сегодня в Украине подпортится погода из-за прихода дождевого фронта – мокро будет на большей части страны за исключением востока, части западных областей и юга. Температура воздуха немного спадет, но все же холодно не будет. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях сухо и солнечного будет во Львовской, Ровенской и Волынской областях. На остальной территории региона дожди. Температура воздуха будет 8-10 градусов тепла.

В центре и на севере страны будут дожди, но довольно тепло – 9-12 градусов. В киевской области немного прохладней – 7-9 тепла.

На востоке ожидается сухая погода и временами будет выходить солнце. Температура воздуха 11-14 градусов.

Теплее всего будет на юге, где синоптики обещают солнечную погоду и температуру 12-14 градусов, в Николаевской области до +16.

А вот в Карпатах в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега объявили третий уровень лавинной опасности в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в ближайшие дни погода немного измениться – пойдут дожди и спадет температура. И такая погода будет как минимум до среды.

Напомним, в начале марта в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях фиксировались страшные разрушения, была даже жертвы.

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Тег погода, дождь, синоптики, прогноз погоды

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