Украину накрывает новая волна коронавируса: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с эпидемией. После него выступит его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.
Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 24 июня в Украине общее количество зараженных коронавирусом достигло 39 014, летальных случаев – 1051, выздоровели 17 409 человек. Только за среду зафиксированы 940 новых случаев и 16 человек умерли. При этом серьезно обострилась ситуация в столице – Киев ставит антирекорды по числу зараженных коронавирусом.
Отметим, что Киев лидер по количеству заболевших. Мэр Виталий Кличко рассказывал, что в столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе – 9 детей. 51 больной – в тяжелом состоянии. Один – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Больше всего пациентами с COVID-19 заполнена больница №9.
В Украине продолжают фиксироваться суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти уже заговорили о начале новой волны коронавируса. Так, Максим Степанов заявлял, что Минздрав уже работает над развертыванием больниц второй волны. В связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране мы разбирались, сколько больных COVID-19 смогут принять больницы Украины.
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