Українська
$ 26,65
30,07
  1. Последние новости Украины

Украину накрывает новая волна коронавируса: онлайн-брифинг Минздрава

25 июня, 09:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Министр сообщит последние данные по COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с эпидемией. После него выступит его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 24 июня в Украине общее количество зараженных коронавирусом достигло 39 014, летальных случаев – 1051, выздоровели 17 409 человек. Только за среду зафиксированы 940 новых случаев и 16 человек умерли. При этом серьезно обострилась ситуация в столице – Киев ставит антирекорды по числу зараженных коронавирусом.

В тренде
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: почти тысяча заболевших за сутки

Отметим, что Киев лидер по количеству заболевших. Мэр Виталий Кличко рассказывал, что в столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе – 9 детей. 51 больной – в тяжелом состоянии. Один – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Больше всего пациентами с COVID-19 заполнена больница №9.

В Украине продолжают фиксироваться суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти уже заговорили о начале новой волны коронавируса. Так, Максим Степанов заявлял, что Минздрав уже работает над развертыванием больниц второй волны. В связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране мы разбирались, сколько больных COVID-19 смогут принять больницы Украины.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видео
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видеоДонбасс
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семью
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семьюПроисшествия
Автофиксация нарушений ПДД по-новому: водителям предлагают
Автофиксация нарушений ПДД по-новому: водителям предлагают "шпионить" друг за другомАвто
Украину снова зальет дождями: где ждать непогоды (карта)
Украину снова зальет дождями: где ждать непогоды (карта)Украина
В Карпатах потоки грязи
В Карпатах потоки грязи "смыли" дорогу к известным курортам (фото, видео)Запад
Минздрав может вернуть жесткий карантин в трех областях
Минздрав может вернуть жесткий карантин в трех областяхЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять