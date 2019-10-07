Наталия Диденко рассказала, где во вторник будет теплее всего

/ Фото: Pixabay

Сильное похолодание в Украине продолжится и во вторник, 8 октября. Ночью ожидаются заморозки, а днем будут скромные 8-10 градусов тепла. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения.

"Поэтому ночью ожидается 0-4 градуса мороза, на высокогорье Карпат еще ниже, в течение дня – просто какое-то издевательство над гражданами: максимально 7-12 градусов. Единственный центр тепла и, что особенно остроумно со стороны атмосферы, – это будет ночью на юге. В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами предполагается 10-15 градусов. Но это все тепло, которое может быть завтра", – написала Диденко.

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Она отметила, что осадки в большинстве областей маловероятны, и лишь в Харьковской и Луганской областях пройдут небольшие дожди.

В Киеве погода во вторник будет холодной и без осадков: ночью 0-2 градуса мороза, днем – ​​8-10 градусов.

В тренде Украину окутает арктический холод: синоптик предупредила о ночных морозах

Отметим, с наступлением новой рабочей недели погода будет не самая приятная. В ближайшие двое суток в Украине пройдут ночные заморозки, которые будут сменяться дневным холодным солнцем. Уже к выходным погода изменится, и придут затяжные холодные дожди. Правда, заморозки отступят, а температурный режим выровняется. Читайте подробней, как в течение недели будет меняться погода.

Как сообщали "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

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