В Украине сильно похолодало, а в Карпатах снег: прогноз погоды на понедельник

На горе Попиван – мороз, а в целом по Украине сильно упадет температура воздуха

/ Фото: Pixabay

Осень в Украине в самом разгаре, причем в Карпатах даже выпал снег. На всю территорию страны пришло существенное похолодание, температура воздуха в среднем всего 10 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях от 7 до 10 градусов, на Закарпатье до +13. Осадков сегодня не прогнозируется, однако на горе Попиван уже выпал снег, а по состоянию на 8:45 было 6 градусов мороза.

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В северных и центральных областях будет также холодно – 7-10 градусов и без осадков. В Киеве 7-9 тепла.

На востоке и юге страны немного "теплее" – от 10 до 14 градусов, в Крыму до +17. В южных областях синоптики обещают везде дожди.

Отметим, с наступлением новой рабочей недели погода будет не самая приятная. В ближайшие двое суток в Украине пройдут ночные заморозки, которые будут сменяться дневным холодным солнцем. Уже к выходным погода изменится, и придут затяжные холодные дожди. Правда, заморозки отступят, а температурный режим выровняется. Читайте подробней, как в течение недели будет меняться погода.

Как сообщали "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

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