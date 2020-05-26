Украину продолжат заливать дожди, но потеплеет: синоптик уточнила прогноз

В ближайшие дни в Украине устойчивой сухой погоды не будет

В Украине 27 мая погода снова будет мокрой практически везде, но немного потеплеет, местами даже столбики термометров перевалят за 20 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду в большинстве областей Украины ожидаются дожди.

"Сухо местами будет разве что в восточной части Украины, преимущественно в Луганской и Донецкой, а также в Запорожье и в Николаевской области. Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха никак не разгонится, буксует, завтра ожидается в большинстве областей Украины немного теплее, но не намного – 15-19 градусов, на юге, на востоке, в Днепре с районами 17-22 градуса", – написала Диденко.

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В Киеве в среду ожидается дождь. Ночью +10, днем ​​на пару градусов теплее – 17 градусов.

Синоптик добавила, что в ближайшие дни в Украине устойчивой сухой погоды не будет.

Как сообщали новости "Сегодня", на западе страны, в горной местности, за неделю до лета засыпало снегом. Сначала 24 мая были осадки, а теперь снова Карпаты засыпало снегом – на высокогорье уже выпало около 10-15 см снега, а местами -30-40 см.

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А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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