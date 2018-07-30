Украину сегодня будут терзать ливни и град: синоптики объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 10:28

В некоторых областях существует угроза подтоплений территорий из-за выхода воды из рек

Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Непогода никак не покинет территорию Украины. В нескольких областях будут бушевать грозы и сильный ветер, а из рек может выйти вода и подтопить территории. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня днем на западе и юге, а также в Житомирской и Винницкой областях – грозы, на Прикарпатье и Закарпатье местами сильный дождь, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Также спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реках Сян, Днестр (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,5-1,5 м над текущими уровнями. В реках бассейнов Прута и Сирет из-за очень сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,2 м.

Также украинцев в этих регионах предупреждают о возможном затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования локальных селевых потоков.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, рабочая неделя начнется с дождей и гроз, но только в западных областях. В то же время, там же станет немного жарче, днем до +30 градусов. В целом по Украине средняя температура воздуха составит от 28 до 32 градусов выше нуля.

Напомним, после мощных ливней в Украине в последние дни спасатели показали, как бороться с последствиями непогоды. В учениях задействовали больше полутысячи специалистов различных служб: это спасатели ГСЧС, медики, работники ГЭС и электрики. Специалистам пришлось эвакуировать три села, собрать оперативный штаб, разбить палаточный городок и спасти гидроэлектростанцию от аварии.
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"Сегодня"

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