Украину сегодня накроют грозы: синоптики сообщили, где дождя все-таки не будет

Сегодня, 10:02

В сравнении с последними днями станет теплее ночью – температура местами достигнет +19

Фото: архив
Фото: архив

Погода в Украине остается теплой, но грозовые дожди продолжат лить практически во всех областях страны, сообщает Укргидрометцентр.

Стоит отметить, что поднимется и ночная температура в сравнении с последними днями.

В западных областях ожидается дождь с грозой, но будет тепло. Днем температура будет 23-25, на Закарпатье до 28. Ночью до 14 тепла.

В центральных областях и на севере страны синоптики прогнозируют 25-27 тепла, ночью – 12-14. Также будут грозы. Дождя не будет лишь в Кировоградской области.

В восточных областях также будет очень тепло – до 28 градусов, однако будет поливать дождь с грозой. А вот ночью там будет совсем тепло – до 17 градусов.

На юге Украины погода будет разной. В Крыму, Херсонской и Запорожской областях ожидаются дожди, а вот в Одесской и Николаевской областях солнечно и без осадков. Температура днем 27-29, ночью – 15-17, местами до +19.

454545_01

Как сообщалось, синоптики уточнили прогноз погоды до конца недели. Жаркая почти летняя температура сменится на более прохладную – местами температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

Также мы писали о советах экспертов, как избавиться метеозависимости. Болезненная реакция на смену погоды происходит из-за нарушения вегетативной нервной системы человека.
погода, температура, дождь, синоптики, грозы

Вы сейчас просматриваете новость "Украину сегодня накроют грозы: синоптики сообщили, где дождя все-таки не будет". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: pixabay

Жаркие грозы, а затем резкое похолодание: синоптики предупредили о сложной погоде

22 Мая, 15:50

По данным украинского Гидрометцентра, уже в ближайшие два дня на всей территории страны ожидается смена погоды

Украина

Лето с дождями и ранняя осень: прогноз погоды до сентября

14 Мая, 08:19

Официальные и народные синоптики ожидают "качели" с температурой и осадками и советуют привыкать к этому
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Десятки тысяч человек пострадали от ливней и наводнений в Китае

11 Мая, 13:35

Жителей массово эвакуируют из пострадавших районов, регион частично обесточен

Другие регионы

ГосЧС Украины

В Херсоне из-за дождя затопило роддом

21 Мая, 23:47

 В результате мощного дождя затопило подвальное помещение роддома
Загрузка...