Украину сегодня накроют грозы: синоптики сообщили, где дождя все-таки не будет

Погода в Украине остается теплой, но грозовые дожди продолжат лить практически во всех областях страны, сообщает Укргидрометцентр.

Стоит отметить, что поднимется и ночная температура в сравнении с последними днями.

В западных областях ожидается дождь с грозой, но будет тепло. Днем температура будет 23-25, на Закарпатье до 28. Ночью до 14 тепла.

В центральных областях и на севере страны синоптики прогнозируют 25-27 тепла, ночью – 12-14. Также будут грозы. Дождя не будет лишь в Кировоградской области.

В восточных областях также будет очень тепло – до 28 градусов, однако будет поливать дождь с грозой. А вот ночью там будет совсем тепло – до 17 градусов.

На юге Украины погода будет разной. В Крыму, Херсонской и Запорожской областях ожидаются дожди, а вот в Одесской и Николаевской областях солнечно и без осадков. Температура днем 27-29, ночью – 15-17, местами до +19.

Как сообщалось, синоптики уточнили прогноз погоды до конца недели. Жаркая почти летняя температура сменится на более прохладную – местами температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

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