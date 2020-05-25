Украину снова накроют дожди: где ждать непогоды (карта)

В Украине сегодня, 25 мая, будет прохладно и дождливо. Осадков, по прогнозам синоптиков, не будет только в восточных областях. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"25 мая ночью в центральных, большинстве южных, Житомирской и Киевской областях, днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается северный, на юге и востоке страны юго-западный, со скоростью 7-12 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 13-18 градусов тепла. В южных областях будет немного теплее – тут синоптики прогнозируют 17-22 градусов тепла.

Напомним, первая неделя мая удивила жителей Западной Украины непредсказуемой погодой – 6 мая снег выпал и в Карпатах, и во Львове. Впрочем, горожане восприняли климатические капризы с юмором и в шутку поздравляли друга друга в соцсетях с Новым годом.

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

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