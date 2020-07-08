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  1. Последние новости Украины

Украину снова накроют дожди: где ждать непогоды (карта)

8 июля, 08:05

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Из-за осадков жара в стране немного спадет

В Украине, в которой несколько дней царила сильная жара, станет немного прохладнее. А на южные регионы обрушатся дожди и грозы. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

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Итак, кратковременные дожди и грозы синоптики прогнозируют в южных, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Местами синоптики прогнозируют порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, а ​​в отдельных районах – град. Что касается остальных территорий, то там осадков не будет.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура установится на уровне ​​19-24 градусов тепла. Немного жарче будет в южных, Днепропетровской, Харьковской областях – 24-29 градусов. А в Донецкой и Луганской области и вовсе прогнозируют жару до 33 градусов. Прохладнее всего будет в Карпатах – тут ожидается ​​9-14 градусов тепла.

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Жара отступает из Украины: синоптик рассказала об изменении погоды

Также мы сообщали, что ГСЧС рекомендует украинцам воздержаться от походов в горы из-за погодных условий.

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Как жара может навредить здоровью – смотрите видео.

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