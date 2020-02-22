Украину вскоре накроют дожди: синоптики рассказали, когда ждать непогоду

Несмотря на дожди, на улице будет тепло

Погода в Украине на выходных 22 и 23 февраля резко изменится. После почти сухого дня субботы все регионы накроют дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, 22 февраля осадки и сплошную облачность прогнозируют только в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В остальных регионах будет сухо и переменная облачность.

На западе, в центре и на юге страны температура воздуха днем будет составлять 5-8 градусов, на севере и востоке – 2-6 градусов.

В Киеве также днем будет 5-8 градусов, переменная облачность и без осадков.

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23 февраля во всех областях Украины начнутся дожди, ожидается сплошная облачность. Только в Крыму будет сухо.

Несмотря на дождь, температура воздуха не снизится. Так, в западной части днем будет 5-9 градусов, в центре – 4-8, на севере и востоке – 2-6 градусов тепла, а на юге – 5-8.

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Ночью температура воздуха снизится до 0-4 градусов на западе, -2-2 в центре, 0 – -2 на севере, востоке и юге.

В столице синоптики прогнозируют 5-8 градусов днем и -3-0 ночью.

Отметим, что зима в Украине в этом году – аномально теплая. Какие сюрпризы погода выдавала Украине, читайте в нашем материале "Одуванчики в ноябре и подснежники в декабре: погодные рекорды осени и зимы".

Кроме того, аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба:

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