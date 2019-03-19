Украину зацепит циклон Igor: синоптик рассказала о дождях и температурных "качелях"
Пока "сухой" антициклон Hannelore будет радовать Европу хорошей погодой, в Украине 20 марта местами будет мокро
В Украине продолжат идти дожди из-за циклона Igor, который зацепит "хвостом" нашу страну 20 марта. Но мокро будет не везде, да и температура воздуха будет в районе 10 градусов. Об этом написала на своей странице в Facebook синоптики Наталия Диденко.
По ее словам, завтра вся континентальная Европа погрузится в солнце и голубое небо благодаря антициклону Hannelore, который охватит континент сухой воздушной массой. А вот в Украине погода будет не везде солнечной.
"В Украине также особо серьезного ничего не предвидится, только атмосферный фронт какого-то далекого циклона Igor затронет слабыми дождями центр и север, ночью – запад (в Карпатах возможен мокрый снег), а вечером еще и Харьковскую область. Юг Украины, большинство центра и востока будут в сухой погоде", – написала Диденко.
Температура воздуха в Украине будет отличаться: на западе, севере и в центре днем в среду ожидается 6-9 градусов тепла, на юге, востоке и в районах центрального Днепра 10-16 градусов.
"В Киеве 20 марта облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ближайшей ночью 0-2 градуса, завтра днем 6-8 градусов. Холодновато", – подчеркнул синоптик.
Она добавила, что потепление в Украину придет с 23 марта.
Напомним, в начале марта в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях фиксировались страшные разрушения, была даже жертвы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украину зацепит циклон Igor: синоптик рассказала о дождях и температурных "качелях"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погодный "армагеддон" в США унес жизни трех человек в Небраске
Из-за полноводья один мужчина умер, захлебнувшись в машине
Погодный "армагеддон" в США: на страну обрушились торнадо, ураганы и наводнения
Под воздействием непогоды оказались 105 млн человек – почти каждый третий американец