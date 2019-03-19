Украину зацепит циклон Igor: синоптик рассказала о дождях и температурных "качелях"

Пока "сухой" антициклон Hannelore будет радовать Европу хорошей погодой, в Украине 20 марта местами будет мокро

Фото: flickr.com/Olga.

Украину зацепит циклон Igor: синоптик рассказала о дождях и температурных "качелях" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a01/cca/5c8a01ccae34c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a01/cca/5c8a01ccae34c.jpg 2019-03-19T15:53:00+02:00 Украина Пока «сухой» антициклон Hannelore будет радовать Европу хорошей погодой, в Украине 20 марта местами будет мокро

В Украине продолжат идти дожди из-за циклона Igor, который зацепит "хвостом" нашу страну 20 марта. Но мокро будет не везде, да и температура воздуха будет в районе 10 градусов. Об этом написала на своей странице в Facebook синоптики Наталия Диденко.

По ее словам, завтра вся континентальная Европа погрузится в солнце и голубое небо благодаря антициклону Hannelore, который охватит континент сухой воздушной массой. А вот в Украине погода будет не везде солнечной.

"В Украине также особо серьезного ничего не предвидится, только атмосферный фронт какого-то далекого циклона Igor затронет слабыми дождями центр и север, ночью – запад (в Карпатах возможен мокрый снег), а вечером еще и Харьковскую область. Юг Украины, большинство центра и востока будут в сухой погоде", – написала Диденко.

Температура воздуха в Украине будет отличаться: на западе, севере и в центре днем ​​в среду ожидается 6-9 градусов тепла, на юге, востоке и в районах центрального Днепра 10-16 градусов.

"В Киеве 20 марта облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ближайшей ночью 0-2 градуса, завтра днем ​​6-8 градусов. Холодновато", – подчеркнул синоптик.

Она добавила, что потепление в Украину придет с 23 марта.

Напомним, в начале марта в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях фиксировались страшные разрушения, была даже жертвы.

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