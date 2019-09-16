Украину зацепит мощный циклон: синоптик предупредила о похолодании и дождях

В Украине 17 сентября ожидается прохладная погода 13-18 градусов и дожди ряде областей. А уже во второй половине недели даже могут быть заморозки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко. По ее словам, завтра север Европы окутает мощный циклон, атмосферные фронты которого принесут дожди и сильный ветер. Частично он заденет и Украину. «Завтра в Украине небольшие дожди пройдут в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на востоке. Северная часть Украины во вторник окажется в сухом воздухе, разве что вдоль северной границы что-то немного покапает. Температура воздуха снизится, потому что мы будем в тылу холодного фронта: днем ожидается 13-18 градусов, теплее традиционно на юге и юго-востоке – 19-25 градусов. Холоднее ощутимо становится в ночное время: ближайшей ночью предполагается 6-12 градусов, на юге до +15. Ветер с северо-запада, запада, умеренный, временами до сильного», - написала Диденко. В Киеве 17 сентября осадков не ожидается, но немного спадет температура – днем не выше 18 градусов и порывистый ветер, отметила синоптик. «В дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать: будут проходить дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки», - добавила она. Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине существенно испортится погода – станет еще холоднее и будет больше дождей. Синоптики сообщили об ухудшении погоды до конца недели. А тем временем отметим, что прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

/ Фото: Pixabay

В Украине 17 сентября ожидается прохладная погода 13-18 градусов и дожди ряде областей. А уже во второй половине недели даже могут быть заморозки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра север Европы окутает мощный циклон, атмосферные фронты которого принесут дожди и сильный ветер. Частично он заденет и Украину.

"Завтра в Украине небольшие дожди пройдут в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на востоке. Северная часть Украины во вторник окажется в сухом воздухе, разве что вдоль северной границы что-то немного покапает. Температура воздуха снизится, потому что мы будем в тылу холодного фронта: днем ​​ожидается 13-18 градусов, теплее традиционно на юге и юго-востоке – 19-25 градусов. Холоднее ощутимо становится в ночное время: ближайшей ночью предполагается 6-12 градусов, на юге до +15. Ветер с северо-запада, запада, умеренный, временами до сильного", – написала Диденко.

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В Киеве 17 сентября осадков не ожидается, но немного спадет температура – днем не выше 18 градусов и порывистый ветер, отметила синоптик.

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"В дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать: будут проходить дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине существенно испортится погода – станет еще холоднее и будет больше дождей. Синоптики сообщили об ухудшении погоды до конца недели.

А тем временем отметим, что прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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