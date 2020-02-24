Украину зацепит новый циклон Zehra: погода снова изменится

Сегодняшняя ураганная погода ко вторнику утихнет, но местами еще будет поливать

На Украину обрушились дожди, снег и сильные метели, но уже завтра, 25 февраля, погода начнет налаживаться. Только в западных областях еще будут осадки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, сегодняшний циклон Yulia со штормовым ветром дождями и снегом во вторник сменит новый циклон с запада Европы – он пришлет к нам атмосферный фронт и зацепит лишь частично.

"Завтрашний циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, своим атмосферным фронтом вызовет осадки лишь в западной части Украины, максимум, дотянет до Винницкой, Житомирской, западных районов Киевской области. А в большинстве областей Украины в течение дня будет преобладать уже сухая погода. Однако ближайшей ночью циклон Yulia еще зацепится пальчиком за наши восточные области, поэтому там ночью ожидается мокрый снег и штормовой ветер. Ближайшей ночью сильный ветер еще побушует, завтра днем ​​начнет стихать, разве что в дневные часы на востоке и западе местами будет достигать порывов 15-20 м/с. Температура воздуха во вторник составит 3-9 градусов тепла", – написала Диденко.

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В Киеве 25 февраля существенные осадки маловероятны. Ветер сегодня днем ​​и ближайшей ночью еще удержится сильным, завтра ослабнет до порывистого. Температура воздуха ночью 0-2 градуса выше нуля, а днем ​​около 5 тепла.

Синоптик добавила, что в среду в Украине ожидается ощутимое потепление до 6-14 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", задувать сильно стало еще в воскресенье, а сегодня по всей территории страны начались осадки, в основном мокрый снег. Стало известно, что 251 населенный пункт остался без света, а города замерли в пробках из-за поваленных деревьев. Читайте подробней о непогоде в Украине.

Напомним, недавно на Британию обрушился шторм "Деннис", были даже жертвы. Подробнее смотрите в сюжете:

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