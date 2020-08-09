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Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды

9 августа, 14:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ближайшее время украинцы смогут передохнуть от жары

Пока в Украине лишь местами дожди с грозами, но в начале следующей недели всю территорию страны накроет мокрая погода. Также спадет жара, а к четвергу в Киеве похолодает до 20 градусов.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Так, в понедельник, 10 августа, дожди с грозами ожидаются почти по всей Украине, за исключением юга и востока. Температура воздуха 25-27 градусов, в южных областях до +31. В Киеве до +27 и гроза.

Во вторник, 11 августа, погода будет такой же, как и в понедельник. В тех же областях дожди и температура в среднем 25-27 градусов.

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В среду, 12 августа, дожди переместятся на юг и восток страны. Также они частично пройдут в Днепропетровской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. На остальной территории страны сухо и солнечно. При этом снова немного опустится температура до 22-24 градусов, на юге и востоке – 28-30. В Киеве без осадков и 22-24 тепла.

В тренде
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды

В четверг, 13 августа, 22-24 градуса будет почти по всей Украине. Только на юге ожидается максимум +28. А в Киеве и вовсе синоптики обещают всего +20. При этом ночная температура в Украине упадет до 10-11 градусов. Осадков в этот день нигде не будет.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно ураган обрушился на Донецкую область, в сети показали, как ветер снес крышу больницы. Больше всего пострадал Великоновоселковский район. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи. Населенный пункт был обесточен.

Смотрите также видео, как в городе Острог Ровенской области затопило улицы, автомобилям пришлось передвигаться по городу вплавь:

Видео: Instagram/rivne_1283

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погода синоптики прогноз погоды дожди

Источник: Сегодня

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