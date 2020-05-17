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Украину зальют дожди с грозами: синоптик предупредила об ухудшении погоды

17 мая, 07:07

Сергей Мартынец

В воскресенье практически на всей территории страны будет мокро

После субботнего солнца сегодня в Украину снова возвращается непогода – дожди с грозами пройдут почти на всей территории страны, за исключением Донбасса и Крыма. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, центральных, северных и восточных областях температура воздуха будет колебаться от 15 до 19 градусов тепла. На юге 18-20 градусов. При этом дожди синоптики обещают везде, кроме Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.

В столице довольно тепло – 16-18 градусов, но тоже ожидается дождь с грозой.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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погода дождь синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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