Украину "зажал" циклон и антициклон: похолодает и будет штормовой ветер

Наталия Диденко рассказала, когда из Украины уйдут холода и снова потеплеет

/ Фото: AFP

В Украине 18 сентября еще больше похолодает, местами до 11 градусов, и ожидается сильный ветер. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра, за атмосферным фронтом придут периодические дожди и похолодает еще на несколько градусов. Украина окажется между мощным антициклоном Hanneke над Великобританией и масштабной циклоничностю Ignaz на северо-востоке Европы.

Синоптик пояснила, что из-за этих метеоявлений в Украине будет сильный ветер, возможен до штормового.

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"То есть, главным "погодным ньюсмейкером" будет завтра в Украине сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 метров в секунду. Будьте очень осторожны, особенно под большими деревьями, билбордами, выбирайте тщательнее место для парковки автомобиля. Температура воздуха 11-15 градусов, на юге – 15-21 градус, в Крыму – до +25", – написала Диденко.

В Киеве синоптик прогнозирует холодную и ветреную погоду. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, похолодает до 11-13 градусов.

В тренде Украину зацепит мощный циклон: синоптик предупредила о похолодании и дождях

В то же время она порадовала, что вновь потепление в Украину вернется со следующей недели.

"По предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 23 сентября, нас снова ждет замечательная, солнечная и теплая погода", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине существенно испортится погода – станет еще холоднее и будет больше дождей. Синоптики сообщили об ухудшении погоды до конца недели.

А тем временем отметим, что прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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