Украину "жарит" знойный фронт с юга: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

До середины недели Украину накроет небывалая жара, которая усугубится отсутствием осадков на большей части территорий

Фото: Pixabay

Начиная со вторника, 11 июне, летний зной заполонит всю Украину. Жара продержится вплоть до четверга, 13 июня. Почти на всей территории страны будет без осадков, а столбики термометров поднимутся до +34-35 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что всему виной знойный фронт с юга, который зашел в Украину и продержится здесь еще несколько дней.

Так, во вторник, 11 июня, осадки в виде грозовых дождей прогнозируют лишь на западе Украины. Но и там температура воздуха поднимется до +31. На остальной территории будет без осадков, а воздух прогреется до +32-34.

В среду, 12 июня, дожди уйдут и с Волыни, оставшись лишь на Буковине и Закарпатье. На остальной территории солнечный зной будет "равномерным" – до +34 градусов.

В четверг, 13 июня, погода будет схожей с предыдущим днем. Жара в пределах +31-35 градусов будет преобладать на всей территории страны. На западе возможны грозовые дожди, которые несколько снизят температуру.

Напомним, Ульяна Супрун предупредила, что в такую жару загорать – не самая лучшая затея. И что лучше спрятаться от солнечных лучей, а к своему рациону питания подходить очень бережно.

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