Украину "жарит" знойный фронт с юга: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни
До середины недели Украину накроет небывалая жара, которая усугубится отсутствием осадков на большей части территорий
Начиная со вторника, 11 июне, летний зной заполонит всю Украину. Жара продержится вплоть до четверга, 13 июня. Почти на всей территории страны будет без осадков, а столбики термометров поднимутся до +34-35 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптик Наталья Диденко уточнила, что всему виной знойный фронт с юга, который зашел в Украину и продержится здесь еще несколько дней.
Так, во вторник, 11 июня, осадки в виде грозовых дождей прогнозируют лишь на западе Украины. Но и там температура воздуха поднимется до +31. На остальной территории будет без осадков, а воздух прогреется до +32-34.
В среду, 12 июня, дожди уйдут и с Волыни, оставшись лишь на Буковине и Закарпатье. На остальной территории солнечный зной будет "равномерным" – до +34 градусов.
В четверг, 13 июня, погода будет схожей с предыдущим днем. Жара в пределах +31-35 градусов будет преобладать на всей территории страны. На западе возможны грозовые дожди, которые несколько снизят температуру.
Напомним, Ульяна Супрун предупредила, что в такую жару загорать – не самая лучшая затея. И что лучше спрятаться от солнечных лучей, а к своему рациону питания подходить очень бережно.
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