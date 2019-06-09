Зной до +35 и ливни с грозами: какой будет погода в начале недели

По прогнозам синоптиков, ближайшие пару дней на всей территории страны ожидается повышение температуры

Фото: Л. Грубник, Сегодня

В понедельник, 10 июня и во вторник, 11 июня, по всей территории страны ожидается повышение температуры на несколько градусов. Местами температура воздуха поднимется до +33-35 градусов. Грозовые дожди обещают на западе, севере и в центре страны. При грозах возможны сильные ливни, шквалы, град. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в понедельник, 10 июня, прохладнее будет на западе Украины. Хотя и там столбики термометров поднимутся до отметки в +28 градусов. На остальной территории будет еще жарче – от +30 до +33. На востоке Украины дождей не ожидается, поэтому там прогнозируют высокую пожароопасность. На остальной территории – возможны грозы и ливни.

Во вторник, 11 июня, пригреет еще больше. На западе будет до +32. На остальной территории страны столбики поползут вверх до отметок +34-35 градусов. Дожди с грозами прогнозируют в западных регионах, на севере и в части центральных областей. На остальной территории без осадков.

Напомним, Ульяна Супрун предупредила, что в такую жару загорать – не самая лучшая затея. И что лучше спрятаться от солнечных лучей, а к своему рациону питания подходить очень бережно.

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