"Укроборонпром" передал армии 12 БТР-4, на очереди – еще 33: Абромавичус раскрыл детали

БТР-4Е / Фото: ukroboronprom.com.ua

Госпредприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" госконцерна "Укроборонпром" передало Министерству обороны Украины 12 бронетранспортеров БТР-4Е из объема государственного оборонного заказа 2019 года.

Об этом гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, стоимость одного БТР – 33,6 млн грн. Ранее ХКБМ уже получило предоплату 125 млн грн, поэтому платеж по факту поставки БТР в 92-ю отдельную механизированную бригаду составил 278 млн грн.

Остальные 33 бронетранспортера в рамках контракта будут поставлены Минобороны до 1 сентября 2020 года, отметил Абромавичус.

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Глава "Укроборонпрома" добавил, что на 2020 год запланирована поставка также 10 БТР-4Е Нацгвардии.

По его словам, спасение этого подписанного в 2016 году на 1,5 млрд грн контракта стало приоритетом новых команд "Укроборонпрома" и Минобороны. К решению проблемы подключились глава государства, правительство, Минэкономики и Минфин.

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Срок выполнения контракта, первоначально рассчитанного до середины 2019 года, продлен до сентября 2020 года.

Это один из крупнейших контрактов предприятий госконцерна "Укроборонпром" в рамках выполнения ГОЗ. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1,5 млрд грн.

Напомним, в начале ноября президент Владимир Зеленский побывал на трех предприятиях "Укроборонпрома" в Харькове и инициировал перенос срока выполнения гособоронного заказа по изготовлению 45 БТР-4 , который истек еще летом 2019.

Как сообщали новости "Сегодня", президент в Харькове был неприятно удивлен, когда оказалось, что "Завод имени Малышева" с 2009 года выпустил для ВСУ только один танк.

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