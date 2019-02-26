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"Укроборонпром" представил модернизированный беспилотник: видео

Сегодня, 16:44

В Министерстве обороны сообщили, что Spectator-М1 выполнил задания, максимально приближенные к боевым

"Укроборонпром" представил модернизированный беспилотник: видео Украина В Министерстве обороны сообщили, что Spectator-М1 выполнил задания, максимально приближенные к боевым

Госконцерн "Укроборонпром" представил модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, который был создан ОАО "Меридиан" им. С.П Королева. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"В ходе испытаний с участием представителей Минобороны Spectator-М1 выполнил задания, максимально приближенные к боевым. В частности, была проверена способность беспилотника выполнять задачи во время активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас планируется включение Spectator-М1 в Государственный оборонный заказ", - сказано в сообщении.

Как отметили в госконцерне, достигнутые характеристики позволяют Spectator летать почти бесшумно. Учитывая его малые размеры, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеяния, он остается незаметным для противника.

Учитывая высокие аэродинамические характеристики беспилотника, модернизация касалась систем самолета, в частности: парашютной системы, что позволило уменьшить скорость посадки до 3 метров в секунду; программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели.

"Были изменены системы тепловизионной комплектующей – внедрены новые. Используется тепловизионная камера известной и лучшей сейчас в мире компании Flir. Улучшена также камера дневного просмотра, введены две системы видеонаблюдения. Заменены контроллеры управления передачей видеосигнала – они теперь кодированные и в цифровом виде. Разнесены системы радиоэлектронного управления, что позволяет ему очень хорошо выполнять свои задачи под влиянием средств РЭБ", – сообщил директор ОАО "Меридиан" Олега Присяжнюка пресс-служба госконцерна.

В "Укроборонпроме" добавили, что новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задание – 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более двух часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

Ранее мы писали, что израильский дрон-камикадзе "уничтожил" С-300

Также сообщалось, Украина станет участником разработки беспилотного бомбардировщика.

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Тег ВСУ, беспилотник, укроборонпром

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