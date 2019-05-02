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"Укроборонпром" примет участие в боеприпасной программе Азербайджана

2 мая, 13:35

Речь идет о производстве отдельных комплектующих к боеприпасам наземной артиллерии

Фото: Укроборонпром

Госконцерн "Укроборонпром", который недавно попал в скандал с хищениями, примет участие в боеприпасной программе Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках международной выставки IDEF-2019, которая проходит в Стамбуле, состоялась встреча генерального директора ГК "Укроборонпром" Павла Букина с первым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики Яхья Мусаевым. Обсуждались вопросы участия предприятий Концерна в боеприпасной программе Азербайджана. В частности, по производству отдельных комплектующих к боеприпасам наземной артиллерии. Это обусловлено тем, что "Укроборонпром" имеет все необходимые технологии производства и промышленные мощности", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что "Укроборонпром" проявил заинтересованность в приобретении в Азербайджане боеприпасов и средств ближнего боя.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован депутатский законопроект № 10248 от 24 апреля 2019 года, в котором предусмотрена возможность ликвидации государственного концерна "Укроборонпром".

Авторы документа утверждают "Укроборонпром" страдает из-за неэффективного управления. Поэтому предлагается ликвидировать "Укроборонпром" и подчинить входящие в концерн предприятия "центральному органу исполнительной власти", то есть Кабинету министров.

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Тег Азербайджан, боеприпасы, Укроборонпром

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