"Укрзализныця" запускает электрички для жителей Донбасса

5 Мая 2018, 12:37

Графики движения поездов будут согласованы с ВСУ

Фото: uz.gov.ua
Фото: uz.gov.ua

"Укрзализныця" планирует запустить два модернизированных пригородных электропоезда для жителей Донецкой области по согласованию с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПАО.

"Этот регион Украины нуждается в полноценном пригородном железнодорожном сообщении, на этом настаивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Поэтому с конца мая – начала июня на замену старым вагонам запускаем два отремонтированных пригородных поезда в шестивагонной комплектации, которые помогут улучшить ситуацию с пригородными перевозками и удовлетворить потребности населения во время пиковых летних перевозок", –  заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Электрички будут курсировать между Мариуполем, Кальчиком, Каранью, Волновахой и Велико-Анадолью. Графики движения предварительно будут согласованы с ВСУ. Также продолжается модернизация участка Камыш-Заря – Волноваха. После ее завершения железнодорожники уже в этом году смогут сократить время движения пассажирских поездов в этом направлении.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" по итогам 2017 получила 100 млн гривен прибыли.

Напомним, боевики сегодня утром обстреляли КПВВ "Гнутово", что на Мариупольском направлении, на котором в тот момент находились около 100 людей и 400 автомобилей. 
укрзализныця, Донбасс, поезда, донецкая область, запуск

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Источник:

Интерфакс

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