Умерла известная социолог Ирина Бекешкина

Ей было 69 лет

На 69 году жизни умерла Ирина Бекешкина – директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, известный украинский социолог. Новость сообщили представители Фонда.

"Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами. Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать. Выражаем искренние соболезнования его близким и родным", – говорится в сообщении фонда.

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