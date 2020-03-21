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Умерла известная социолог Ирина Бекешкина

21 марта, 10:52

Мила Князьская-Ханова

Ей было 69 лет

На 69 году жизни умерла Ирина Бекешкина – директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, известный украинский социолог. Новость сообщили представители Фонда.

"Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами. Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать. Выражаем искренние соболезнования его близким и родным", – говорится в сообщении фонда.

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смерть социологи

Источник: Сегодня

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