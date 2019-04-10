Уничтожены боевик из Горловки и наемник-снайпер из Сибири: офицер ВСУ назвал имена

Снайпер "Якут" воевал против украинских военных третий год

Уничтожены боевик из Горловки и наемник-снайпер из Сибири: офицер ВСУ назвал имена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cc5/24a/5cacc524aeecb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cc5/24a/5cacc524aeecb.jpg 2019-04-10T04:30:00+03:00 Украина Снайпер «Якут» воевал против украинских военных третий год

Местные предатели, ставшие боевиками т.наз. "Л/ДНР", и российские наемники на Донбассе продолжают нести потери и пополнять бесславную "бригаду 200".

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Так, стало известно, что 9 апреля был уничтожен боевик Андрей Манченко из Горловки. Судя по просепаратистским пабликам в соцсетях, 17-летний Манченко учился в техникуме, однако решил воевать за "русский мир", поэтому приписал себе один год, чтобы пойти служить в "армию ДНР".











Также стало известно, что 26 марта был уничтожен российский наемник – некий Владислав Ушаков (позывной "Якут") из российского города Ленск (Республика Саха-Якутия).

Судя по его профилю в соцсетях, он воевал на Донбассе третий год и служил в т.наз. "отдельном штурмовом батальоне национальной гвардии ДНР" разведчиком-снайпером, за что даже был награжден грамотой "командования".









Напомним, 26 марта на Донбассе пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ответным огнем один оккупант был уничтожен и двое ранены .

Ранее Анатолий Штефан рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

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