Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Уничтожены боевик из Горловки и наемник-снайпер из Сибири: офицер ВСУ назвал имена

Сегодня, 04:30

Снайпер "Якут" воевал против украинских военных третий год

Уничтожены боевик из Горловки и наемник-снайпер из Сибири: офицер ВСУ назвал имена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cc5/24a/5cacc524aeecb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cc5/24a/5cacc524aeecb.jpg Украина Снайпер «Якут» воевал против украинских военных третий год

Местные предатели, ставшие боевиками т.наз. "Л/ДНР", и российские наемники на Донбассе продолжают нести потери и пополнять бесславную "бригаду 200".

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Так, стало известно, что 9 апреля был уничтожен боевик Андрей Манченко из Горловки. Судя по просепаратистским пабликам в соцсетях, 17-летний Манченко учился в техникуме, однако решил воевать за "русский мир", поэтому приписал себе один год, чтобы пойти служить в "армию ДНР".

Также стало известно, что 26 марта был уничтожен российский наемник – некий Владислав Ушаков (позывной "Якут") из российского города Ленск (Республика Саха-Якутия).

Судя по его профилю в соцсетях, он воевал на Донбассе третий год и служил в т.наз. "отдельном штурмовом батальоне национальной гвардии ДНР" разведчиком-снайпером, за что даже был награжден грамотой "командования".

Напомним, 26 марта на Донбассе пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ответным огнем один оккупант был уничтожен и двое ранены .

Ранее Анатолий Штефан рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег снайпер, штирлиц, боевики Донбасса, наемник, потери боевиков

Вы сейчас просматриваете новость " Уничтожены боевик из Горловки и наемник-снайпер из Сибири: офицер ВСУ назвал имена". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Вчера, 18:45

Боевики получили адекватный ответ на обстрелы

На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

8 апреля, 07:17

Из-за вражеских обстрелов получил ранения украинский военнослужащий

Воевал на Донбассе, погиб в Крыму: офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков

8 апреля, 06:30

"Паштет" любил выпить и щегольнуть сладкой жизнью

Один выстрел – один успех: как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника, видео

6 апреля, 05:35

В районе Попасной боевики донимали украинских военных

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

Когда женщина разлюбила, она точно делает эти 7 вещей

Политолог объяснил, почему Тимошенко провалилась на выборах

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Неформатные жены знаменитостей. Фото

Топ-5 женских поступков, которые отталкивают мужчину

10 привычных вещей, у которых есть срок годности, а мы не знали

В РФ создали аналог экулизумаба - самый дорогой препарат в мире
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой