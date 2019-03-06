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Уничтожили "Медведя": офицер ВСУ показал новые фото ликвидированных боевиков

Сегодня, 04:30

Кто не гибнет на передовой, тот скончается дома от болезней

Андрей Подколзин (позывной "Медведь")
Андрей Подколзин (позывной "Медведь").
Уничтожили "Медведя": офицер ВСУ показал новые фото ликвидированных боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ed1/5e6/5c7ed15e6f379.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ed1/5e6/5c7ed15e6f379.jpg Украина Кто не гибнет на передовой, тот скончается дома от болезней

Проссийские боевики т.наз. "Л/ДНР" на Донбассе продолжают нести потери – от огня украинских военных на передовой и из-за болезней в тылу.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, 22 февраля выстрелом снайпера ВСУ был уничтожен 45-летий Андрей Подколзин (позывной "Медведь") из Стаханова, служивший 6-й мотострелковой бригаде "армии ЛНР".

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Андрей Подколзин (позывной "Медведь") 

Также стало известно, что 23 января в Донецке из-за проблем с сердцем скончался еще один пособник оккупантов – 48-летний Александр Петров. Судя по его данным в соцсетях, в советское время Петров служил на Северном флоте (Североморск), затем в Подводных силах на Тихоокеанском флоте (Рыбачий, Камчатка). Он был холост, поэтому после кончины его похоронили на 29-м кладбище возле отца и деда.

Алексей Петров

Ранее сайт "Сегодня" со ссылкой на "Штирлица" сообщал, что на Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик" . Предательница Украины помогала боевикам, но была наказана за это украинскими военными.

Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили. Это стало следствие точного ответного огня на обстрелы врага. Еще было 24 небоевых потерь. 

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Тег снайпер, штирлиц, боевики Донбасса, потери боевиков

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Источник:

Сегодня

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