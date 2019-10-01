"Уникальный синоптический день": украинцев порадовали прогнозом погоды на 2 октября

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После сегодняшнего штормового предупреждения, завтра, 2 октября, в Украине ожидается очень приятная погода. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, сухая и солнечная погода в среду будет по всей Украине.

"Завтра, 2 октября, в Украине будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло. То есть, вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха – лучше не бывает – ожидается в пределах 19-24 градусов. Единственное, что может нарушить эту идиллию – порывистый ветер", – написала Диденко.

В Киеве 2 октября будет сухо и тепло, в течение дня показатели столбиков термометров перевалят за 20 градусов.

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В то же время синоптик предупредила, что уже в четверг, 3 октября, ожидается резкое изменение погоды – пойдут дожди и похолодает.

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"В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство (областей) Украины", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

На днях в Одесской области из-за сильного дождя на дороге образовался огромный провал. Инцидент произошел между Болградом и селом Кубей, однако восстановить движение планируют не ранее 12 октября.

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